عکس: شادمانی نعیمه نظام‌دوست برای رفع اتهام از پژمان

نعیمه نظام‌دوست با انتشار استوری تازه‌ای در اینستاگرام، از بی‌گناهی پژمان جمشیدی ابراز خوشحالی کرد و با پیام حمایتی خود، بار دیگر توجه‌ها را به این ماجرا جلب کرد.