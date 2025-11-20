میلی صفحه خبر لوگو بالا
بیانیه اتحادیه اروپا پس از تصویب قطعنامه ضد ایرانی

اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد که «گفت‌وگو و دیپلماسی» تنها راه‌حل مسئله هسته‌ای است.
بیانیه اتحادیه اروپا پس از تصویب قطعنامه ضد ایرانی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این بیانیه ضمن تاکید بر تعهد اتحادیه اروپا به «صلح، امنیت و ثبات»، از ایران می‌خواهد که به تعهدات خود ذیل پیمان منع اشاعه هسته‌ای پایبند بماند.

اتحادیه اروپا همچنین با ابراز نگرانی از پیامدهای احتمالی حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران تاکید کرد که تنها راه‌حل پایدار برای موضوع هسته‌ای ایران، «گفت‌وگو و دیپلماسی» است.

این اتحادیه با تاکید بر اعمال مجدد شش قطعنامه سازمان ملل علیه ایران مدعی شد که اجرای آن‌ها بر تمامی اعضای سازمان ملل الزام‌آور بوده و ایران را ملزم می‌کند که «تمام فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری و آب سنگین را تعلیق کند.» 

اتحادیه اروپا با طرح این ادعا که «موضوع هسته‌ای ایران همچنان یک چالش کلیدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی باقی است» تاکید داشت که این اتحادیه «به اقدامات دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به راه‌حلی پایدار و مذاکره‌ شده ادامه خواهد داد.»

این بیانیه ادعا می‌کند که تولید اورانیوم با غنای بالا توسط ایران «هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد.» بیانیه اتحادیه اروپا در ادامه از ایران می‌خواهد که «فورا برای رفع نگرانی‌ها درباره احتمال انحراف مواد هسته‌ای از مقاصد صلح‌آمیز» اقدام کند.

اتحادیه اروپا همچنین نسبت به آنچه کاهش جدی همکاری‌های ایران با آژانس اتمی خواند، ابراز نگرانی کرده و از ایران خواست بدون تاخیر تمام بازرسی‌ها را در همه تاسیسات هسته‌ای خود را از سر بگیرد.

این اتحادیه در انتها از بیانیه ارائه شده توسط توسط فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا علیه ایران در شورای حکام حمایت کرد.

