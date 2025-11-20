میلی صفحه خبر لوگو بالا
ماجرای فیلم دلخراش «نزاع و زیرگیری» چه بود؟

از شب گذشته فیلمی کوتاه و دلخراش از یک درگیری و نزاع با عنوان دعوای خانوادگی در فضای مجازی منتشر و به شهرستان کوهدشت منتسب شد، اما این درگیری مرتبط با یکی از روستاهای خراسان رضوی است.
به گزارش تابناک، از شب گذشته فیلمی کوتاه و دلخراش از یک درگیری و نزاع با عنوان «دعوای خانوادگی در کوهدشت» منتشر شد.در این فیلم دو خودرو به سمت جمعی که در حال نزاع بودند حرکت کردند و با چندین نفر برخورد کردند.بررسی‌های اولیه رسانه‌ها نشان می‌دهد این فیلم متعلق به استان لرستان و شهرستان کوهدشت نیست.

دادستان کوهدشت در گفت‌وگو با رسانه‌ها در لرستان با بیان اینکه این فیلم مرتبط با این شهرستان نیست، گفت که علیه منتشر کنندگان و منتسب کنندگان این فیلم به شهرستان کوهدشت اعلام جرم شده است.اما بررسی‌های تکمیلی رسانه‌ها حاکی است این فیلم مربوط به چند روز گذشته و در جریان یک درگیری خانوادگی در روستای نوبهار از توابع گلبهار در استام خراسان رضوی است.

دادستان عمومی و انقلاب گلبهار درباره این حادثه به رسانه‌ها گفت: در این نزاع که طی روزهای گذشته رخ داده است، متهمان به دلیل خشم ناشی از شکستگی شیشه خودرو و اختلاف و نزاع با ۲ دستگاه خودروی ۴۰۵ عده ای را زیر گرفتند که طی آن ۵ نفر مصدوم شدند.

عباس درودی نیا اضافه کرد: برای دو نفر از عاملان این حادثه دستور بازداشت موقت صادر شد و این افراد روانه زندان شدند تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. وی تاکید کرد: ضربه به امنیت اجتماعی، آرامش عمومی، اخلال در نظم عمومی و نزاع دسته جمعی از جمله مواردی است که به صورت فوری به آن رسیدگی خواهد شد.

نزاع درگیری زیر گرفتن خراسان رضوی گلبهار دستگیری اخلال در نظم عمومی
