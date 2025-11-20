میلی صفحه خبر لوگو بالا
بیژن زنگنه: ما از ریل خارج شدیم

بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت در مراسم رونمایی از کتاب خاطرات اسحاق جهانگیری گفت: دولت‌ آقای خاتمی نشانه خردورزی جمعی برای‌ توسعه‌ بود. شاید یکی از دستاوردهای دولت‌ آقای خاتمی ترسیم سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بود و ایشان نیز اهتمام ارزشمندی در اجرای آن داشتند.
به گزارش تابناک به نقل از جماران، وزیر پیشین نفت با تأکید بر اینکه دولت‌ خاتمی نشانه خردورزی جمعی برای‌ توسعه‌ بود، گفت: کارهایی که الآن می‌شود را نباید به حساب مدیریت جمهوری اسلامی بگذاریم؛ ما از ریل خارج شدیم. مدیریت کشور بر مبنای عقلانیت و توسعه‌ خواهی بود. امروز با شکست در مدیریت شایسته مواجه هستیم و می‌بینیم برخی افراد تنها به واسطه روابط خانوادگی یا نسبت‌های سببی به مناصب مهم دست می‌یابند.

رونمایی از کتاب خاطرات اسحاق جهانگیری با عنوان «در اندیشه ایران»، با اشاره به کارنامه مدیریتی دولت‌های گذشته گفت: نسل نخست مدیران پس از انقلاب خودساخته، وطن‌دوست، سالم و ضد فساد بودند. شاید امروز جوانان باور نکنند که عموم این مدیران در جریان یک فرایند پرتلاش و مبتنی بر تلاقی اندیشه‌ها مطرح شدند. اداره کشور در آن سال‌ها بدون رانت، بر پایه شایستگی و توانمندی‌های به‌دست‌آمده در میدان عمل صورت می‌گرفت. مهم‌ترین ویژگی‌های این مدیران میهن‌پرستی، سلامت مالی، تحول‌پذیری، تلاش برای یادگیری، تعامل سازنده با جهان، پذیرش قواعد زندگی در دنیای متکثر، مردمداری و پرهیز از پوپولیسم بود.

وزیر پیشین نفت با اشاره به اینکه در دولت آیت‌الله هاشمی مدیران همین مسیر را ادامه دادند و کشور به موفقیت‌های بزرگی دست یافت، افزود: دولت‌ آقای خاتمی نشانه خردورزی جمعی برای‌ توسعه‌ بود. شاید یکی از دستاوردهای دولت‌ آقای خاتمی ترسیم سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بود و ایشان نیز اهتمام ارزشمندی در اجرای آن داشتند؛ اما متأسفانه در دولت نهم کنار گذاشته شد.

زنگنه با تأکید بر اینکه یکی از بزرگترین سرمایه‌های هر کشور منابع طبیعی نیست و نیروی کارآفرین و استراتژیک آن است، تأکید کرد:  متأسفانه در استمرار مدیریت بر پایه شایستگی دچار انقطاع شده‌ایم. مدیرانی همچون جهانگیری گنجینه‌های نهفته ظرفیت انسانی را بالفعل می‌کنند. آقای جهانگیری از مدیرانی است که از پایین‌ترین سطوح مدیریتی مسیر خود را آغاز کرد؛ نمادی از خرد جمعی و شایسته‌سالاری که امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.

وی افزود: کارهایی که الآن می‌شود را نباید به حساب مدیریت جمهوری اسلامی بگذاریم؛ ما از ریل خارج شدیم. مدیریت کشور بر مبنای عقلانیت و توسعه‌ خواهی بود. امروز با شکست در مدیریت شایسته مواجه هستیم و می‌بینیم برخی افراد تنها به واسطه روابط خانوادگی یا نسبت‌های سببی به مناصب مهم دست می‌یابند.

وزیر پیشین نفت انتخاب عنوان «در اندیشه ایران» برای کتاب خاطرات اسحاق جهانگیری را درست دانست و گفت: همه ما در اندیشه ایران هستیم و باید تلاش کنیم این سرزمین را سربلند نگه داریم. سند چشم‌انداز قابل تحقق بود اما امروز تحقق آن دشوارتر شده؛ با این حال باید همچنان تلاش کرد.

بیژن زنگنه دولت خاتمی مدیریت کشور مشکلات اقتصادی سوء مدیریت
