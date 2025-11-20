نماینده انگلیس در شورای حکام آژانس بین المللی انرژِی اتمی به نمایندگی از فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا (گروه چهارجانبه) گفت: قطعنامه ضدایرانی امروز تعهدات جدیدی برای ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه فقط اطمینان و قطعیت را بازمی‌گرداند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «کورین کیتسل» نماینده انگلیس قبل از رای گیری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: شورای حکام آگاه است که شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را علیه ایران مجدداً اعمال کرده و محدودیت‌های الزام‌آور قانونی بر برنامه هسته‌ای آن، از جمله تعلیق تمام فعالیت‌های غنی‌سازی، بازفرآوری و آب سنگین، را مجدداً اعمال کرده است. طبق منشور سازمان ملل متحد، کشورهای عضو موظفند این تصمیمات را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مستقیماً و از طریق اقدامات خود در نهادهای بین‌المللی مربوطه اجرا کنند.

وی افزود: امروز، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده قطعنامه‌ای را برای روشن شدن مأموریت گزارش‌دهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه می‌دهند و اطمینان حاصل می‌کنند که آژانس گزارش‌های منظمی در مورد پایبندی ایران به عناصر هسته‌ای قطعنامه‌های شورای امنیت که مجدداً برقرار شده‌اند، ارائه می‌دهد.

او تاکید کرد: این قطعنامه تعهدات جدیدی برای ایران ایجاد نمی‌کند؛ این قطعنامه، اطمینان را احیا می‌کند و ماموریت روشنی برای گزارش‌دهی آژانس فراهم می‌کند و به همان گزارش‌دهی که قبل از برجام انجام می‌داد، تحت یک دستور کار واحد بازمی‌گردد. این شفافیت برای آژانس ضروری است تا بتواند ماموریت خود را انجام دهد. این قطعنامه همچنین عدم پایبندی مداوم ایران به تعهدات قانونی خود تحت توافقنامه پادمان‌های NPT را که همچنان به

نماینده تروئیکا مدعی شده است: ایران به تمام تأسیسات تحت پادمان خود دسترسی نداده است. مدیر کل تأکید کرده است که اجرای فعالیت‌های پادمانی مطابق با این توافقنامه برای ایران ضروری و فوری است و او شکاف‌های جدی را برجسته کرده است: تداوم دانش در رابطه با موجودی مواد هسته‌ای ایران، از جمله اورانیوم غنی‌شده با غنای بالا (HEU) بیش از ۵ ماه است که از بین رفته است. تأیید این موجودی‌ها مدت‌هاست که به تعویق افتاده و برای رفع نگرانی‌ها در مورد انحراف احتمالی از استفاده صلح‌آمیز بسیار مهم است.

این نماینده گفته است: ایران باید با ارائه فوری گزارش ویژه در مورد مواد هسته‌ای خود و اعطای دسترسی کامل به مواد و تأسیسات هسته‌ای خود به آژانس، به این تعهدات عمل کند. ایران همچنین باید مفاد کد اصلاح‌شده ۳.۱ را بدون تأخیر بیشتر اجرا کند. دسترسی بدون مانع، اطلاعات دقیق در مورد مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای تحت حفاظت، و احیای ترتیبات نظارتی لازم.

او تاکید کرده است: این قطعنامه حق ایران را تحت ماده چهارم ان پی تی برای انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز مجدداً تأیید می‌کند - حقی که مشروط به رعایت کامل تعهدات ان پی تی توسط ایران است.