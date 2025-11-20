میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیانیه ضد ایرانی غربی‌ها در نشست شورای حکام آژانس

نماینده انگلیس در شورای حکام آژانس بین المللی انرژِی اتمی به نمایندگی از فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا (گروه چهارجانبه) گفت: قطعنامه ضدایرانی امروز تعهدات جدیدی برای ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه فقط اطمینان و قطعیت را بازمی‌گرداند.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۰۵
| |
408 بازدید
بیانیه ضد ایرانی غربی‌ها در نشست شورای حکام آژانس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «کورین کیتسل» نماینده انگلیس قبل از رای گیری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: شورای حکام آگاه است که شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را علیه ایران مجدداً اعمال کرده و محدودیت‌های الزام‌آور قانونی بر برنامه هسته‌ای آن، از جمله تعلیق تمام فعالیت‌های غنی‌سازی، بازفرآوری و آب سنگین، را مجدداً اعمال کرده است. طبق منشور سازمان ملل متحد، کشورهای عضو موظفند این تصمیمات را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مستقیماً و از طریق اقدامات خود در نهادهای بین‌المللی مربوطه اجرا کنند.

وی افزود: امروز، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده قطعنامه‌ای را برای روشن شدن مأموریت گزارش‌دهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه می‌دهند و اطمینان حاصل می‌کنند که آژانس گزارش‌های منظمی در مورد پایبندی ایران به عناصر هسته‌ای قطعنامه‌های شورای امنیت که مجدداً برقرار شده‌اند، ارائه می‌دهد.

او تاکید کرد: این قطعنامه تعهدات جدیدی برای ایران ایجاد نمی‌کند؛ این قطعنامه، اطمینان را احیا می‌کند و ماموریت روشنی برای گزارش‌دهی آژانس فراهم می‌کند و به همان گزارش‌دهی که قبل از برجام انجام می‌داد، تحت یک دستور کار واحد بازمی‌گردد. این شفافیت برای آژانس ضروری است تا بتواند ماموریت خود را انجام دهد. این قطعنامه همچنین عدم پایبندی مداوم ایران به تعهدات قانونی خود تحت توافقنامه پادمان‌های NPT را که همچنان به

نماینده تروئیکا مدعی شده است: ایران به تمام تأسیسات تحت پادمان خود دسترسی نداده است. مدیر کل تأکید کرده است که اجرای فعالیت‌های پادمانی مطابق با این توافقنامه برای ایران ضروری و فوری است و او شکاف‌های جدی را برجسته کرده است: تداوم دانش در رابطه با موجودی مواد هسته‌ای ایران، از جمله اورانیوم غنی‌شده با غنای بالا (HEU) بیش از ۵ ماه است که از بین رفته است. تأیید این موجودی‌ها مدت‌هاست که به تعویق افتاده و برای رفع نگرانی‌ها در مورد انحراف احتمالی از استفاده صلح‌آمیز بسیار مهم است.

این نماینده گفته است: ایران باید با ارائه فوری گزارش ویژه در مورد مواد هسته‌ای خود و اعطای دسترسی کامل به مواد و تأسیسات هسته‌ای خود به آژانس، به این تعهدات عمل کند. ایران همچنین باید مفاد کد اصلاح‌شده ۳.۱ را بدون تأخیر بیشتر اجرا کند. دسترسی بدون مانع، اطلاعات دقیق در مورد مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای تحت حفاظت، و احیای ترتیبات نظارتی لازم.

او تاکید کرده است: این قطعنامه حق ایران را تحت ماده چهارم ان پی تی برای انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز مجدداً تأیید می‌کند - حقی که مشروط به رعایت کامل تعهدات ان پی تی توسط ایران است. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آژانس انرژی اتمی شورای حکام قطعنامه ایران کشورهای اروپایی بیانیه
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش فوری عراقچی به تصویب قطعنامه ضد ایرانی
جزئیات قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران
بحران پادمان، نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل به ایران
بیانیه چند کشور در حمایت از ایران در آژانس
قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران تصویب شد
بیانیه طلبکارانه اتحادیه اروپا علیه ایران در کنفرانس آژانس
جزئیات پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی اروپا در شورای حکام
واکنش نماینده ایران در وین به قطعنامه شورای حکام
بیانیه ۴ کشور غربی درباره قطعنامه شورای حکام علیه ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۵ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۳ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۲ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cvx
tabnak.ir/005cvx