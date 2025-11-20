پنج میلیون ریزش مخاطب سینما + جدول گیشه

تعداد تماشاگران سینمای ایران در سال گذشته از ابتدای فروردین تا ۲۹ آبان، هفده میلیون و هشتصد هزار نفر بوده است. سال گذشته در همین بازه زمانی، ۸ ماه ابتدای سال گذشته بیست و دو میلیون و سیصد و هشتاد هزار نفر. یعنی حدودا ۳ میلیون ریزش.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، از پنجشنبه ۲۲ آبان تا پنجشنبه ۲۹ آبان، فروش سینمای ایران در همه استان‌ها، حدودا چهل و شش میلیارد و نهصد و پنج میلیون تومان بوده است. از این میزان فروش، «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی، با بازی خودش، زوج امین حیایی و هادی کاظمی و با حضور مهران مدیری بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. هجده میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون. سال گذشته، همین موقع، هفته آخر آبان، پرفروش‌ترین اثر هفته پانزده میلیارد و شصت و نه میلیون فروخته بود: «زودپز» به کارگردانی رامبد جوان.

اولین حدس در مورد این اختلاف فروش تورم است و درست است. «آقای زالو» ۱۸ میلیارد فروش هفته آخر آبان را با فروش دویست و بیست و دو هزار و «زودپز» با فروش دویست و هفتاد و نه هزار قطعه بلیت به دست آورده‌اند. «صبحانه با زرافه‌های» سروش صحت و انیمیشن «ببعی قهرمان» حسین صفارزادگان و میثم حسینی در رتبه‌های دوم و سوم فروش هفته آخر آبان بوده‌اند.

رتبه دوم طبق چند هفته گذشته به «یوز» می‌رسد. با توجه به مهجوریت انیمیشن ایرانی حضور یک نمونه‌اش در رتبه دوم فروش قطعا که امیدوارکننده اشت. هرچند با فروش شش میلیارد و نهصد و نود و یک میلیون. سوم سوم به «قسطنطنیه» می‌رسد با فروش سه میلیارد و ششصد و هشت میلیون تومانی‌اش. باقی فروش‌ها در جدول زیر آمده است:

باقی در این هفته زیر یک میلیارد فروخته‌اند: «گوزن‌های اتوبان»، «ناجورها»، «زن‌وبچه»، «ناتور دشت»، «فرومانروای آب»، «ملکه آلیشون»، «لاک‌پشت»، «قرمز یواش»، «شاه‌نقش»، «شهر قشه»، «دختر برقی»، «سالن ۴»، «پسر دلفینی ۲»، «آدم‌فروش»، «لیپار». با این حساب جدول میلیونی‌های هفته ۱۵ عضو داشته است.

۸ ماه ابتدای امسال تعداد کل مخاطبان سینمای ایران هفده میلیون و هشتصد هزار نفر بوده است و در ۸ ماه ابتدای سال گذشته بیست و دو میلیون و سیصد و هشتاد هزار نفر. ضمن این پژمان جمشیدی در هفته پایانی ۸ ماه ابتدایی سال گذشته یک فیلم در میان سه فیلم پرفروش داشته است: «تگزاس ۳» که در صدر پرفروش‌ها هم بوده است اما امسال فیلمی از او در سه رتبه اول پرفروش‌ها نیست. پرفروش‌های شماره یک تا سه از ابتدای سال جاری تا پایان آبان، «پیرپسر»، «مرد عینکی» و «صددام» هستند. بعدتر «دایناسور»، «زن و بچه» و «قسطنطنیه» با بازی پژمان جمشیدی.