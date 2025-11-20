به گزارش تابناک، سامان سالاریپور، عضو انجمن سازههای فولادی، در نشست خبری اظهار کرد:پروژه بزرگ مسکونی فراجا با ظرفیت ۱۵۰۰ واحد در منطقه ۲۲ تهران تنها طی ۱۹۰ روز اجرا و آماده بهرهبرداری شده است.
سالاریپور با اشاره به سرعت کمنظیر اجرای این طرح گفت: این پروژه از روز آغاز عملیات تا پیش از وقوع جنگ ۱۲ روزه بدون توقف طبق برنامه پیش رفت و در مدت ۱۹۰ روز تکمیل شد.
وی تأکید کرد: برخلاف برخی ادعاها، این پروژه هیچگونه ارتباطی با شرکتهای چینی نداشته و تمام مراحل طراحی، اجرا، برنامهریزی و نصب بهطور کامل توسط مهندسان ایرانی انجام شده و حتی در حد مشاور نیز از هیچ شرکت خارجی استفاده نشده است.
بهگفته عضو انجمن سازههای فولادی، کل پروژه شامل ۳۰ بلوک مسکونی با ۲۳۰۰ واحد و زیربنای حدود ۳۲۰ هزار مترمربع است. به دلیل محدودیت منابع مالی در بدنه کارفرما، فاز نخست شامل ۱۹ بلوک و ۱۵۰۰ واحد با زیربنای ۱۸۰ هزار مترمربع اجرا و تکمیل شد.
فاز دوم پروژه با ۸۰۰ واحد در قالب ۱۱ بلوک نیز آغاز شده و عملیات اجرایی آن ادامه دارد.
سالاریپور افزود: قرارداد این پروژه در سال ۱۴۰۳ منعقد شد. ابتدا خاکبرداری و اجرای فونداسیون انجام شد و سپس ساخت اسکلتهای فلزی در کارخانه آغاز گردید. از اردیبهشت ۱۴۰۴ ستونگذاری شروع شد و در مدت ۱۹۰ روز همه مراحل از فونداسیون تا تحویل کامل واحدها شامل محوطهسازی، فضای سبز، کابینت و تجهیزات داخلی به پایان رسید.
عضو انجمن سازههای فولادی با اشاره به نقش سازه فلزی صنعتی در سرعت اجرای طرح گفت: استفاده از اسکلت فلزی صنعتی با اتصالات پیچ و مهرهای، سه مزیت اساسی داشت؛ نخست کاهش قابلتوجه مصرف فولاد با وزن ۶۲ کیلوگرم بر مترمربع، دوم افزایش چشمگیر سرعت اجرا و سوم کاهش خطای انسانی با حذف جوشکاری. این عوامل باعث ارتقای قابلتوجه کیفیت ساخت شدند.
وی در ادامه به اقدامات انجامشده برای مدیریت مصرف آب اشاره کرد: بهدلیل ناترازی منابع آب، در تمامی بلوکها مخازن ذخیره آب نصب شد و شیرآلات کاهنده مصرف نیز بهکار رفت که حداقل ۳۰ درصد صرفهجویی به همراه دارد.
سالاریپور استفاده از انرژی خورشیدی را یکی از بخشهای مهم این پروژه دانست و اظهار داشت: تمام بلوکها به پنلهای خورشیدی مجهز شدهاند. این نیروگاه خورشیدی قادر است برق روزانه معادل مصرف حدود ۴۰۰ واحد مسکونی را تأمین کند و بخش مهمی از نیاز ساکنان از این طریق برطرف میشود.
بهگفته وی، هزینه اجرای پروژه براساس قرارداد با فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، متری ۳۷ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین عمر مفید ساختمانها بدون نیاز به تعمیر اساسی بیش از ۳۰ سال برآورد میشود.