میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش نماینده ایران در وین به قطعنامه شورای حکام

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، قطعنامه اخیر شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی و بی‌اعتبار دانست.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۹۷
| |
1080 بازدید

واکنش نماینده ایران در وین به قطعنامه شورای حکام

به گزارش تابناک به نفل از مهر، رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، تصویب قطعنامه سیاسی و غیرسازنده شورای حکام علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان را «تلاشی بی‌اعتبار از سوی تروئیکای اروپایی و آمریکا برای جبران شکست اسنپ‌بک در نیویورک» دانست.

نجفی تاکید کرد: گزارش اخیر مدیرکل آژانس به‌روشنی نشان می‌دهد که وضعیت فعلی نتیجه مستقیم حملات غیرقانونی و تحریک‌آمیز ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه تأسیسات تحت پادمان ایران است. این گزارش تصریح می‌کند که تعلیق فعالیت‌های راستی‌آزمایی و خروج بازرسان، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر شرایط ایجاد شده پس از این حملات بوده و تصمیماتی است که آژانس با توجه به ملاحظات امنیتی اتخاذ کرده است.

وی گفت: آژانس نیز تائید کرده است که به دلیل تبعات امنیتی حملات، اجرای عادی پادمان‌ها تقریباً غیرممکن شده و حتی آژانس مجبور به خروج کامل بازرسان خود شده است. با این حال، ایران با حسن نیت و همکاری سازنده، زمینه ازسرگیری فعالیت‌های راستی‌آزمایی را فراهم کرده است. همچنین تمامی درخواست‌های آژانس برای دسترسی به تأسیساتی که تحت تأثیر حملات قرار نگرفته‌اند، مورد تأیید ایران قرار گرفته و بازرسان طبق روال به این اماکن دسترسی کامل یافته‌اند. مدیرکل نیز در گزارش خود ضمن اذعان به الزامات قانونی داخلی ایران، احترام خود را به این چارچوب‌ها اعلام و بر آمادگی آژانس برای درنظرگرفتن نگرانی‌های امنیتی ایران تأکید کرده است.

وی افزود: ایالات متحده و سه کشور اروپایی تلاش دارند این واقعیت‌ها را نادیده بگیرند و چنین القا کنند که شرایط کاملاً عادی است، گویی هیچ حمله‌ای به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان که حاوی مواد هسته‌ای بوده‌اند، صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد که این کشورها همچنان با مواضعی متکبرانه و غیرمسئولانه، خواسته‌های ناموجهی را از ایران مطرح می‌کنند، در حالی که شرایط فعلی به هیچ وجه عادی نیست.

سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل در وین خاطرنشان کرد: ایالات متحده و سه کشور اروپایی، بار دیگر پیش‌نویس قطعنامه‌ای را ارائه کرده‌اند که آشکارا با هدف اعمال فشار بیش از حد بر ایران و ترویج یک روایت کاملاً نادرست و گمراه‌کننده از وضعیت موجود تنظیم شده است.

وی تأکید کرد: بانیان این قطعنامه عملاً خود را به کری و کوری زده‌اند؛ زیرا نه در جلسات فوق‌العاده شورای حکام اشاره‌ای به حملات صورت‌ گرفته علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس در ایران کرده‌اند و نه محتوای گزارش رسمی آژانس را دیده‌اند که به‌روشنی حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵ را ثبت کرده است.

نجفی افزود: این کشورها عامدانه از هرگونه اشاره به اقدامات تجاوزکارانه خود طفره می‌روند، زیرا یکی از طرف‌های متجاوز، خود از حامیان اصلی پیش‌نویس قطعنامه است و تلاش دارد کشورهای عضو را گمراه و از پذیرش مسئولیت اقدامات غیرقانونی‌اش فرار کند.

سفیر و نماینده دائم ایران گفت: وقتی ایالات متحده و ۳ کشور اروپایی حاضر نیستند یا به دلیل رویکرد متکبرانه خود قادر نیستند علت اصلی وضعیت کنونی را تشخیص دهند، به‌طور قطع در موقعیتی نیستند که برای حل‌وفصل بحران راه‌حل دیکته کنند.

وی یادآور شد که متن ارائه‌ شده چیزی بیش از تکرار مواضع سیاسی این کشورها، تحریف تعهدات پادمانی و تلاشی بی‌اعتبار برای مطرح کردن موضوع به‌اصطلاح اسنپ‌بک در آژانس نیست. با این قطعنامه آمریکا و سه عضو اروپایی نمی‌توانند شکست اقدام غیرقانونی اسنپ‌بک خود در نیویورک را جبران کنند.

رضا نجفی با اشاره به اظهارات رسمی رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد که واشنگتن نه‌تنها مسئولیت حملات تجاوزکارانه علیه ایران را آشکارا بر عهده گرفته، بلکه با افتخار از این حملات وحشیانه یاد می‌کند، اظهاراتی که نشان می‌دهد ادعاهای این کشورها درباره دیپلماسی چیزی جز پوششی برای اقدامات غیرقانونی و تنش‌زای آنها نیست.

سفیر و نماینده دائم ایران در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره ثابت کرده است که در صورت مشاهده حسن نیت، جدیت و رویکرد سازنده از سوی طرف مقابل، برای تعامل معنادار و پیشبرد دیپلماسی آمادگی کامل دارد، اما نویسندگان مشترک پیش‌نویس قطعنامه با توهم تأثیرگذاری فشار و تهدید، مسیر اشتباهی را برگزیده‌اند و دیپلماسی را به معنای محروم‌سازی ایران از حقوق مسلم خود تفسیر می‌کنند، رویکردی که ملت بزرگ ایران هرگز آن را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رضا نجفی نماینده ایران وین آژانس انرژی اتمی شورای حکام ایران قطعنامه
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیانیه ضد ایرانی غربی‌ها در نشست شورای حکام آژانس
بیانیه چند کشور در حمایت از ایران در آژانس
بحران پادمان، نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل به ایران
قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران تصویب شد
جزئیات قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران
واکنش فوری عراقچی به تصویب قطعنامه ضد ایرانی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۵ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۳ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۲ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cvp
tabnak.ir/005cvp