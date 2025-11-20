میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش فوری عراقچی به تصویب قطعنامه ضد ایرانی

در پی تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس با فشار آمریکا و سه کشور اروپایی، وزیر امور خارجه اعلام کرد که تفاهم قاهره رسماً خاتمه‌یافته تلقی می‌شود.
واکنش فوری عراقچی به تصویب قطعنامه ضد ایرانی

به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در واکنش به اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی و آمریکا در ارائه قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با فشار این ۴ کشور و علیرغم رأی مخالف و ممتنع ۱۵ عضو به تصویب رسید، گفت: این کشورها با این اقدام خود و بی‌توجهی به تعاملات و حسن نیت ایران، اعتبار و استقلال آژانس را خدشه‌دار کرده و موجب اخلال در روند تعاملات و همکاری‌های آژانس و ایران می‌شوند.

عراقچی افزود: هرچند پس از انجام اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، تفاهم قاهره عملاً دیگر مبنایی در روابط ایران و آژانس در حوزه پادمان نبود، اما امروز طی نامه رسمی به مدیرکل آژانس اعلام شد که این تفاهم دیگر معتبر نبوده و خاتمه یافته تلقی می‌شود.

