میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ریاض

برنز تاریخی بر گردن دختران هندبالیست ایران

تیم‌ ملی هندبال زنان ایران برای نخستین بار در تاریخ روی سکوی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ایستاد و برنز گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۸۲
| |
256 بازدید

برنز تاریخی بر گردن دختران هندبالیست ایران

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، تیم ملی هندبال زنان ایران ظهر امروز (پنجشنبه) با ارائه یک بازی فوق‌العاده و با پیروزی برابر ازبکستان در دیدار رده‌بندی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی روی سکوی سوم این مسابقات ایستاد.

ملی‌پوشان کشورمان در این بازی در حالی که یکی از ستاره‌های خود یعنی ستاره رحمانیان را به دلیل مصدومیت در کنار خود نداشتند، در یک بازی برتر موفق شدند ازبک‌ها را با نتیجه ۲۵ - ۲۹ شکست دهند تا برای نخستین بار در تاریخ در یک دوره مسابقات رسمی روی سکو بایستند.

فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطن‌پرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زنده‌بودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی ۱۶ بازیکن تاریخ‌ساز تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی هستند.

همچنین مریم رضائیان (سرپرست)، آنا کریستیانا سیائورا (سرمربی)، نشمین شافعیان و سیده مریم فخری (مربی) شیدا فلاحی (مترجم) و اکرم حبیب‌لو (ماسور) نیز این افتخار را به عنوان کادر تیم ملی هندبال بانوان ایران به نام خود زدند.

تیم ملی هندبال بانوان ایران در دور مقدماتی این رقابت‌ها ابتدا مقابل ترکیه شکست خورد، اما گینه و مالدیو را از پیش رو برداشت تا برای نخستین بار به نیمه‌نهایی این بازی‌ها برسد. سپس در این مرحله برابر قزاقستان به میدان رفت و علی‌رغم یک نمایش درخشان نتوانست حریف باسابقه خود را شکست دهد تا به دیدار رده‌بندی راه یابد.

در نهایت شیرزنان هندبال ایران در این مرحله نیز با پیروزی برابر ازبکستان با شایستگی روی سکوی سوم ایستادند.

گفتنی است؛ مراسم اهدای مدال برنز به تیم ملی هندبال بانوان ایران فردا (جمعه) بعد از برگزاری دیدار فینال میان ترکیه و قزاقستان انجام خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
برنز هندبال دختران پیروزی ازبکستان
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای بیرانوند درباره ترس از فضای مجازی
طعنه مجری صداوسیما به پنالتی‌های تیم ملی
طارمی یا قلعه‌نویی، چه کسی تصمیم‌گیر است؟
بهت و تعجب قلعه‌نویی از پنالتی‌زدن میلاد محمدی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۵ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۳ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۲ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cva
tabnak.ir/005cva