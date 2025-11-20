برنز تاریخی بر گردن دختران هندبالیست ایران

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، تیم ملی هندبال زنان ایران ظهر امروز (پنجشنبه) با ارائه یک بازی فوقالعاده و با پیروزی برابر ازبکستان در دیدار ردهبندی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی روی سکوی سوم این مسابقات ایستاد.
ملیپوشان کشورمان در این بازی در حالی که یکی از ستارههای خود یعنی ستاره رحمانیان را به دلیل مصدومیت در کنار خود نداشتند، در یک بازی برتر موفق شدند ازبکها را با نتیجه ۲۵ - ۲۹ شکست دهند تا برای نخستین بار در تاریخ در یک دوره مسابقات رسمی روی سکو بایستند.
فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطنپرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زندهبودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی ۱۶ بازیکن تاریخساز تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی هستند.
همچنین مریم رضائیان (سرپرست)، آنا کریستیانا سیائورا (سرمربی)، نشمین شافعیان و سیده مریم فخری (مربی) شیدا فلاحی (مترجم) و اکرم حبیبلو (ماسور) نیز این افتخار را به عنوان کادر تیم ملی هندبال بانوان ایران به نام خود زدند.
تیم ملی هندبال بانوان ایران در دور مقدماتی این رقابتها ابتدا مقابل ترکیه شکست خورد، اما گینه و مالدیو را از پیش رو برداشت تا برای نخستین بار به نیمهنهایی این بازیها برسد. سپس در این مرحله برابر قزاقستان به میدان رفت و علیرغم یک نمایش درخشان نتوانست حریف باسابقه خود را شکست دهد تا به دیدار ردهبندی راه یابد.
در نهایت شیرزنان هندبال ایران در این مرحله نیز با پیروزی برابر ازبکستان با شایستگی روی سکوی سوم ایستادند.
گفتنی است؛ مراسم اهدای مدال برنز به تیم ملی هندبال بانوان ایران فردا (جمعه) بعد از برگزاری دیدار فینال میان ترکیه و قزاقستان انجام خواهد شد.