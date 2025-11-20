میلی صفحه خبر لوگو بالا
آمریکا چه نوع F۳۵ به عربستان سعودی خواهد داد؟

مقامات و کارشناسان آمریکایی می گویند مطابق قانون تضمین برتری نظامی اسرائیل در منطقه، اف-۳۵ های دریافتی عربستان سعودی به لحاظ قابلیت ها، نازل تر از نسخه های پیشرفته در اختیار اسرائیل خواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، مقامات و کارشناسان آمریکایی می‌گویند مطابق قانون تضمین برتری نظامی اسرائیل در منطقه، اف-۳۵‌های دریافتی عربستان سعودی به لحاظ قابلیت ها، نازل‌تر از نسخه‌های پیشرفته در اختیار اسرائیل خواهد بود.

مقامات و کارشناسان دفاعی آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کردند که جت‌های جنگنده اف-۳۵ که ایالات متحده قصد دارد به عربستان سعودی بفروشد، مطابق با قانون ایالات متحده که برتری نظامی اسرائیل در منطقه را تضمین می‌کند، به پیشرفتگی جنگنده‌های اف-۳۵ اسرائیل نخواهد بود.

به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، این هفته از فروش این جنگنده‌های رادارگریز نسل پنجم آمریکایی به عربستان خبر داد، اما مقامات آمریکایی می‌گویند که جت‌هایی که قرار است به سعودی‌ها داده شود، فاقد ویژگی‌های برتر ناوگان اسرائیل از جمله سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته و تجهیزات جنگ الکترونیکی خواهد بود.

اسرائیل از مجوز‌های منحصر به فردی برای اصلاح اف-۳۵‌های خود، از جمله توانایی ادغام سیستم‌های تسلیحاتی خود و افزودن قابلیت‌های رادارگریزی و سایر ارتقاء‌هایی که نیازی به تایید ایالات متحده ندارند، برخوردار است.

روزنامه "تایمز اسرائیل" روز سه‌شنبه گزارش داد که با این حال، نیروی هوایی اسرائیل با این فروش برنامه‌ریزی شده مخالفت کرده و در بیانیه‌ای به رهبران سیاسی هشدار داده است که این امر برتری هوایی اسرائیل در منطقه را تضعیف می‌کند.

به گفته "داگلاس بیرکی"، مدیر اجرایی موسسه مطالعات هوافضای "میچل"، حتی اگر عربستان سعودی این جت‌ها را دریافت کند، بعید است که موشک تاکتیکی پیشرفته مشترک AIM-۲۶۰ - موشک‌های هوا به هوای نسل بعدی که برای هواپیما‌های نسل پنجم توسعه داده می‌شوند- را دریافت کند.

بُرد بیش از ۱۲۰ مایلی JATM حساس‌ترین فناوری موشکی مرتبط با پلتفرم اف-۳۵ را نشان می‌دهد؛ اما این موشک احتمالا به اسرائیل ارائه خواهد شد.

سفارشی سازی اف-۳۵

اف-۳۵‌های آمریکا برای هر کشور و خلبانی سفارشی‌سازی می‌شود. ایالات متحده دارای توانمندترین نسخه‌ها است و کشور‌های خریدار نسخه ضعیف تری از آن را دریافت می‌کنند.

فراتر از تفاوت‌های قابلیتی، اسرائیل از مزیت عددی نیز برخوردار است و در حال حاضر دو اسکادران اف-۳۵ را در اختیار دارد و یک اسکادران سوم نیز سفارش داده شده است. عربستان سعودی به دو اسکادران محدود خواهد شد که تا چند سال دیگر تحویل داده نخواهند شد. اسرائیل تقریبا ۸ سال است که جنگنده‌های اف-۳۵ را در منطقه به کار گرفته است و این امر به ارتش آن تجربه قابل توجهی در یادگیری سیستم‌ها و قابلیت‌های این هواپیما می‌دهد.

مقامات آمریکایی گفتند که قبل از نهایی شدن فروش، بررسی رسمی برتری کیفی نظامی (QME) لازم خواهد بود. هرگونه فروش به عربستان سعودی معمولا باید توسط کنگره تایید شود. یکی از مقامات گفته بود که لابی قدرتمند اسرائیل در کنگره می‌تواند مانع تایید شود.

مقامات همچنین خاطرنشان کردند که اسرائیل به دنبال وارد کردن عربستان سعودی به توافق موسوم به "ابراهیم" است تا عادی‌سازی منطقه‌ای را پیش ببرد و از تیره شدن روابط با ترامپ جلوگیری کند.

مخالفت کنگره از طریق قطعنامه مشترک ضد وتو برای رد این توافق، به اکثریت دو سوم در هر دو مجلس نیاز دارد تا وتوی ریاست جمهوری را باطل کند، آستانه‌ای که دستیابی به آن دشوار تلقی می‌شود.

این فروش، عربستان سعودی را در جایگاهی برابر با قطر و امارات متحده عربی قرار می‌دهد که به آنها نیز اف-۳۵ پیشنهاد شده است. این معاملات به دلیل اختلافات بر سر برنامه‌های تحویل، قابلیت‌های هواپیما و نگرانی‌ها در مورد دسترسی چین به این فناوری، همچنان متوقف مانده است.

به نظر بسیاری از ناظران نظامی، فروش اف-۳۵ به تعداد بیشتری از کشور‌ها می‌تواند خطر دسترسی قدرت‌های رقیب آمریکا به فناوری‌های حساس مورد استفاده در این جنگنده رادارگریز را افزایش دهد.

