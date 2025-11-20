فروش رنگ صنعتی به جای زعفران در شرق تهران

مهدی عیدی شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در بازدید بازرسان گشت مشترک از واحد‌های صنفی بومهن علاوه بر کشف تخلف از برخی عمده فروشی‌های منطقه همچنین یک مغازه که مواد خوراکی تاریخ گذشته و غیر بهداشتی می‌فروخت شناسایی شد.

به گزارش تابناک، ایلنا نوشت: این مسئول خاطرنشان کرد: در نظارت و بازرسی از صنوف، برخی متخلفان صنفی اخطار پلمب گرفتند و پس از رسیدگی به پرونده آنها دست کم به پرداخت جزای نقدی سنگین محکوم خواهند شد و در این بازدید زعفران‌های تقلبی و مواد غذایی تاریخ گذشته توسط کارشناسان معدوم شدند.

وی ادامه داد: گوشت‌های منجمد تاریخ مصرف گذشته، گران فروشی و تعویض قیمت‌های گران جدید که با ورود بازرسان توسط اصناف متخلف تغییر کرد، فروش نان‌های بی کیفیت و کم فروشی در مصرف خمیر نان، کشتار دام غیر مجاز بدون برچسب، سوسیس‌های تاریخ مصرف گذشته، نگهداری خیار شوردر ظروف پلاستیکی نامناسب برخی از تخلفات اصناف بود که به برخی از آنها اخطار و به برخی دیگر جریمه نقدی و یک واحد صنفی نیز به دلیل تخلفات زیاد پلمب شد.

اکبر هوشمند معاون برنامه ریزی فرماندار که در این گشت حضور داشت به شهروندان توصیه کرد: قبل ازخرید به تاریخ تولید، تاریخ انقضا و قیمت مصرف کننده که برروی محصول درج شده است دقت کنند وو در صورت مشاهده هرگونه تخلف. موارد را به سامانه #۱۳۵# تعزیرات یا #۱۲۴# اداره صمت گزارش کنند.

شهرستان پردیس با جمعیتی بیش از ۵۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.