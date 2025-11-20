میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فروش رنگ صنعتی به جای زعفران در شرق تهران

رییس اداره تعزیرات حکومتی پردیس گفت: در بازرسی میدانی از اصناف این شهرستان مشخص شد که متخلفان رنگ صنعتی را به جای عصاره زعفران عرضه می‌کنند، زعفرانهای تقلبی معدوم شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۵۵
| |
97 بازدید
فروش رنگ صنعتی به جای زعفران در شرق تهران

 مهدی عیدی شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در بازدید بازرسان گشت مشترک از واحد‌های صنفی بومهن علاوه بر کشف تخلف از برخی عمده فروشی‌های منطقه همچنین یک مغازه که مواد خوراکی تاریخ گذشته و غیر بهداشتی می‌فروخت شناسایی شد.

به گزارش تابناک، ایلنا نوشت: این مسئول خاطرنشان کرد: در نظارت و بازرسی از صنوف، برخی متخلفان صنفی اخطار پلمب گرفتند و پس از رسیدگی به پرونده آنها دست کم به پرداخت جزای نقدی سنگین محکوم خواهند شد و در این بازدید زعفران‌های تقلبی و مواد غذایی تاریخ گذشته توسط کارشناسان معدوم شدند.

وی ادامه داد: گوشت‌های منجمد تاریخ مصرف گذشته، گران فروشی و تعویض قیمت‌های گران جدید که با ورود بازرسان توسط اصناف متخلف تغییر کرد، فروش نان‌های بی کیفیت و کم فروشی در مصرف خمیر نان، کشتار دام غیر مجاز بدون برچسب، سوسیس‌های تاریخ مصرف گذشته، نگهداری خیار شوردر ظروف پلاستیکی نامناسب برخی از تخلفات اصناف بود که به برخی از آنها اخطار و به برخی دیگر جریمه نقدی و یک واحد صنفی نیز به دلیل تخلفات زیاد پلمب شد.

عیدی ادامه داد: دربازدید بازرسان گشت مشترک از واحد‌های صنفی بومهن علاوه بر کشف تخلف از برخی عمده فروشی‌های منطقه همچنین یک مغازه که مواد خوراکی تاریخ گذشته و غیر بهداشتی می‌فروخت شناسایی شد.

اکبر هوشمند معاون برنامه ریزی فرماندار که در این گشت حضور داشت به شهروندان توصیه کرد: قبل ازخرید به تاریخ تولید، تاریخ انقضا و قیمت مصرف کننده که برروی محصول درج شده است دقت کنند وو در صورت مشاهده هرگونه تخلف. موارد را به سامانه #۱۳۵# تعزیرات یا #۱۲۴# اداره صمت گزارش کنند.

شهرستان پردیس با جمعیتی بیش از ۵۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رنگ صنعتی زعفران فروش غیربهداشتی پلمب گوشت منجمد اداره تعزیرات حکومتی مهدی عیدی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر وحشتناک از زعفران تقلبی مرگبار
روسیه خرید پرتقال‌های سمی ایران را متوقف کرد!
فروشندۀ ارزهای تقلبی دستگیر شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
فروش رنگ صنعتی به جای زعفران در شرق تهران
امام ابتدا گفت دانشجویان را از سفارت آمریکا بیرون کنید/ماجرای طبس برای آزادسازی گروگان ها بود، نه حمله به ایران!
پزشکیان: انتقال پایتخت از اجبار است نه انتخاب
حبس آمار در بانک مرکزی؛ از تورم تا وام‌های کارکنان بانک/ مخفی کاری به سبک آقای رئیس کل، چه تبعاتی دارد؟
رشیدی‌کوچی: وزرا برای فرار از استیضاح، باج می‌دهند
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
کدام اموال مرد بعد از طلاق توقیف می‌شود؟
تکلیف افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ مشخص شد
عربستان می‌خواهد آمریکا ایران را مهار کند بدون اینکه تحریک شود/ چرا «بن سلمان» خواهان مذاکره ایران و آمریکاست؟
استوری حاشیه‌ساز سیاوش خیرابی برای روز جهانی مرد
ارتش اسرائیل برای حمله به لبنان آماده می‌شود
طلوع شگفت‌انگیز راه‌شیری بر قلب دره اسطوره‌ها
ستاره ملی‌پوش آلمان تصمیم قطعی به جدایی گرفت
قیمت جهانی طلا کاهش پیدا کرد
آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی با قیمت ۶۵ هزار تومان
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۵ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۲ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۲ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cv9
tabnak.ir/005cv9