پزشکیان: انتقال پایتخت از اجبار است نه انتخاب

پزشکیان بیان کرد: زمانی که ما گفتیم باید پایتخت را منتقل کنیم، حتی بودجه کافی نداشتیم؛ اگر داشتیم شاید انجام می‌شد. واقعیت این است که دیگر انتخابی نداریم؛ اجبار است.
پزشکیان: انتقال پایتخت از اجبار است نه انتخاب

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رئیس‌جمهور در نشست با فرهیختگان و فعالان فرهنگی قزوین گفت: من تصور می‌کنم در دانشگاه، وقتی استاندار محترم، امام‌جمعه عزیز که محور وفاق و همدلی هستند، نمایندگان و دانشگاهیان کنار هم می‌نشینند، باید از خود بپرسند: چرا باید محیط زیست ما تخریب شود؟ چرا نباید آب داشته باشیم و نتوانیم آن را مدیریت کنیم؟ وقتی می‌گوییم زمین روزبه‌روز ۳۰ سانتی‌متر فرونشست می‌کند، این یعنی فاجعه؛ یعنی موضوعی که باید هر روز برایش جلسه گذاشت، برنامه‌ریزی کرد و درباره‌اش نقشه داشت. اگر این مسائل را جدی نگیریم، آینده بسیار خطرناکی پیش روی ما خواهد بود.

وی افزود: اگر این تعادل را به‌هم بزنیم و درست مدیریت نکنیم، اگر اجازه بدهیم در بالا‌دست‌ها ویلاسازی شود و آب پایین‌دست قطع گردد، نتیجه‌ای جز تخریب نخواهد داشت.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: استاندار محترم، مدیران، نمایندگان و همه مسئولان می‌توانند کمک کنند؛ اگر نکنند، در حقیقت آینده‌ای تیره برای مردم رقم خواهد خورد. حفظ محیط زیست شوخی‌بردار نیست؛ بی‌توجهی به آن یعنی امضای نابودی خودمان. شاید امروز لذت یا منفعتی داشته باشد، اما حتماً فردایی تلخ برای خودمان و نسل‌های بعد خواهد ساخت.

پزشکیان خاطرنشان کرد: زمانی که ما گفتیم باید پایتخت را منتقل کنیم، حتی بودجه کافی نداشتیم؛ اگر داشتیم شاید انجام می‌شد. واقعیت این است که دیگر انتخابی نداریم؛ اجبار است. نمی‌توانیم بیش از این جمعیت و ساخت‌وساز را در این منطقه بارگذاری کنیم. می‌توانیم توسعه بدهیم، اما نمی‌توانیم مشکل آب آن را حل کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: توسعه تهران، توسعه قزوین، انتقال آب از این نقطه به آن نقطه… امروز دعوا بر سر آب است. باید بنشینیم، مسئله را دقیق بررسی کنیم و راه‌حل پیدا کنیم. زمانی که ما گفتیم باید پایتخت را منتقل کنیم، حتی بودجه کافی نداشتیم؛ اگر داشتیم شاید انجام می‌شد، اما همان زمان هم می‌گفتند این حرف‌ها شدنی نیست. اما واقعیت این است که دیگر انتخابی نداریم؛ اجبار است. نمی‌توانیم بیش از این جمعیت و ساخت‌وساز را در این منطقه بارگذاری کنیم. می‌توانیم توسعه بدهیم، اما نمی‌توانیم مشکل آب آن را حل کنیم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: بله، می‌توان از خلیج فارس آب آورد، اما هر مترمکعب آب حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد. آیا منطقی است برای یک مترمکعب آب چنین هزینه‌ای بپردازیم؟ کدام منطق این را تأیید می‌کند؟

وی تأکید کرد: پس باید یک‌بار برای همیشه یک نقشه جدید، علمی و جامع برای آینده کشور طراحی کنیم. باید بدانیم که اگر تناسب میان منابع و مصارف را بر هم بزنیم، یعنی خودمان فاجعه ایجاد کرده‌ایم.

مسعود پزشکیان انتقال پایتخت محیط زیست تعادل آب خلیج‌فارس
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
1
6
پاسخ
تنها رییس جمهور در تاریخ که معیشت رو ول کرده دنبال تخیلاتی هست که قابل اجرا نیست
یک خورد ساز رو نمیتونی وادار به ساخت خودرو استاندارد کنی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
حالا به کجامیخوای منتقل کنی؟ برای هر طرحی باید جایگزین و برنامه داشته باشی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
1
5
پاسخ
به کجا می خواهی انتقال دهی؟ مردم ساکن تهران را چه می کنی؟ لطف کنید بجای پاک کردن صورت مساله مشکلات را حل کنید. اصلا بگویید چه کارهای زیربنایی انجام داده اید.
سامان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
1
3
پاسخ
جالبه عوض اینکه مثل کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آب از جنوب بکشیم به مرکز و تهران تا مشکل آب حل بشه میخوایم پایتخت و جابجا کنیم. خب جابجایی پایتخت فقط مشکل پایتخت و حل میکنه پس بقیه شهرها و استانها چی؟ متروکه بشن و خالی کنن و به سمت جنوب یا پایتخت جدید کوچ کنن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
1
3
پاسخ
یالا استعفا بده برو
کولیوند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
0
0
پاسخ
البته این طرح طرح درستیه اما آنچه در زمان ریاست جمهوری احمد ی نژاد مطرح بود کامل تر بود.
