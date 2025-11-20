میلی صفحه خبر لوگو بالا
رشیدی‌کوچی: وزرا برای فرار از استیضاح، باج می‌دهند

همیشه یک سری افراد در هر جایگاهی که باشند، به دنبال سوءاستفاده هستند. نمایندگان مجلس هم اختیاراتی دارند، وظایفی دارند و قدرتی دارند؛ لذا این موضوع نه کامل رد می‌شود و نه کامل تایید می‌شود. در این میان نمایندگانی هم هستند که از ابزار استیضاح برای رسیدن به اهداف خودشان استفاده می‌کنند.
رشیدی‌کوچی: وزرا برای فرار از استیضاح، باج می‌دهند

جلال رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس گفت: همیشه یک سری افراد در هر جایگاهی که باشند، به دنبال سوءاستفاده هستند. نمایندگان مجلس هم اختیاراتی دارند، وظایفی دارند و قدرتی دارند؛ لذا این موضوع نه کامل رد می‌شود و نه کامل تأیید می‌شود. در این میان نمایندگانی هم هستند که از ابزار استیضاح برای رسیدن به اهداف خودشان استفاده می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، جلال رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس، درباره اینکه برخی از نمایندگان برای مقاصد شخصی و سیاسی و اقتصادی خود اقدام به تهدید وزرا برای استیضاح می‌کنند، گفت: اگر ما بخواهیم بگوییم همه استیضاح‌ها بر اساس این موضوع است قطعا اینگونه نیست، یعنی ما نباید این‌گونه بگوییم. یا اینکه بگوییم همه نمایندگان به این صورت هستند هم باز درست نیست. اینکه بگوییم که همه استیضاح‌ها از سر دلسوزی و خدمت هستند و به خاطر حل مشکلات است، این هم اشتباه است. نه آن نگاه درست است و نه این نگاه.

برخی نمایندگان از ابزار استیضاح برای رسیدن به اهداف خودشان استفاده می‌کنند

وی ادامه داد: همیشه یک سری افراد در هر جایگاهی که باشند، به دنبال سوءاستفاده هستند. نمایندگان مجلس هم اختیاراتی دارند، وظایفی دارند و قدرتی دارند؛ لذا این موضوع نه کامل رد می‌شود و نه کامل تأیید می‌شود. در این میان نمایندگانی هم هستند که از ابزار استیضاح برای رسیدن به اهداف خودشان استفاده می‌کنند.

این نماینده سابق مجلس گفت: این اهداف می‌تواند سیاسی باشد، می‌تواند مالی و اقتصادی هم باشد. یا می‌تواند برای فشار به وزیر برای حل مشکلات حوزه انتخابی باشد. یعنی من در سه سطح این را بررسی کردم و همیشه نظرم این بوده، اما این وسط آنهایی که به دنبال اهداف مالی خودشان هستند، قاعدتاً بدترین نوع کار را پیش می‌برند.

برخی تحقیق و تفحص‌ها و استیضاح‌ها رنگ و بوی تسویه حساب‌های مالی یا باج گرفتن دارد

رشیدی کوچی با اشاره به استیضاح‌هایی که درخصوص موارد سیاسی صورت گرفته است، گفت: یکی از این نوع استیضاح‌ها به طور مثال در همین دولت بوده و از نظر من استیضاح آقای همتی کاملاً سیاسی بود که همان موقع هم اعلام کردم که این استیضاح به هیچ عنوان استیضاح فنی و مبتنی بر علم اقتصاد نیست و یک استیضاح سیاسی بود و دیدیم که بعد از آن هم هیچ اتفاقی که نیفتاد، بدتر هم شد و اظهر من الشمس بود.

وی ادامه داد: گاهی اوقات استیضاح‌ها رنگ و بوی تسویه حساب‌های مالی یا باج گرفتن می‌دهد. این را کسی نمی‌تواند منکر شود. از آن بالاتر به شما می‌گویم، برخی از این تحقیق و تفحص‌ها هم همین است. یعنی استیضاح به دلیل اینکه خیلی رسانه‌ای می‌شود و خیلی روی آن زوم می‌کنند و بولد می‌شود، بیشتر مورد توجه است، اما این موضوع هم گا‌ها پیش می‌آید که رسوایی‌های علنی هم به دنبال دارد.

این نماینده مجلس گفت:، اما در بحث تحقیق و تفحص به این شکل نیست، چون خیلی از رسانه‌ها روی تحقیق و تفحص‌های مجلس حساس نمی‌شوند. اما گاهی اوقات این اتفاقات ناخوشایند و نامناسب اتفاق می‌افتد.

رشیدی کوچی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اینکه چرا در همان دوران نمایندگی با این افراد برخورد نمی‌شود، گفت: حالا اینکه چرا بعد از دوران نمایندگی مجلس یا در همان دوران برخورد نمی‌شود، به نظر من اگر مستنداتی ارائه شود که فلان نماینده به دنبال تأمین مالی خودش یا نزدیکانش بوده، قطعاً نهاد‌های نظارتی، امنیتی و مجلس ورود می‌کنند.

وی ادامه داد:، اما مشکل اینجاست که خیلی از این وزرا هم برای اینکه از زیر تیغ استیضاح خارج شوند، حاضر به ارائه انواع باج‌ها هستند، اما اگر موفق شوند، هیچ صدایی از کسی در نمی‌آید. چه از طرف نماینده مجلس باشد چه از طرف وزیر باشد.

این نماینده مجلس گفت:، اما اگر موفق نشوند، یعنی نتیجه مطلوبشان نرسد یا وزیر بیفتد، بعدش شاهد این هستیم که این موضوعات را مطرح می‌کنند به طور مثال آقای همتی اعلام کردند همه نمیانده‌ها درخواست امتیازات ویژه داشتند که البته این حرف اشتباهی بود. به نظر من آقایان وزرا، اگر چنین چیزی را اعلام می‌کنند باید شفاف باشد.

همه عاشق صندلی‌شان هستند و تا آخرین لحظه تلاش می‌کنند صندلی‌شان را حفظ کنند

رشیدی کوچی گفت: به طور مثال آقایان وزرا باید بگویند که این نماینده آمده از من فلان مسئله را خواسته، حالا شخصی یا عمومی، فرقی نمی‌کند و من، چون جواب رد دادم، استیضاح شدم. یعنی پی آن عدم رأی و اینکه استیضاحشان مورد موافقت قرار بگیرد را باید به تن بمالد تا بقیه جرأت نکنند این‌گونه اقدام کنند. هر چند آقایان وزرا می‌دانند که اگر این موضوع را اعلام کنند، قطعاً استیضاح شان رأی می‌آورد و از صندلی وزارت جدا می‌شوند و لذا فقط سربسته اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: البته من دیدم که بعضی از بعضی‌ها اسم مستند بگویند. به طور مثال آقای میدری بار‌ها اعلام کرده‌اند، اما باید این موضوع را با مستندات ارائه کنند به طور مثال بگویند آقای جلال رشیدی، آمده از من ۵۰۰ سکه خواسته یا نه، ۵۰۰ حواله خودرو خواسته یا زمین خواسته. من به او ندادم یا اینکه به شما ثابت کنم که اینها دارند رشوه می‌گیرند یا باج خواهی می‌کنند، براساس این مستندات این امتیازات را به فلان شخص دادم و این مستندات آن و با آنها برخورد کنید.

این نماینده سابق مجلس گفت: متاسفانه هیچ کدام از وزرا این را نمی‌گویند، چون همه معمولاً عاشق صندلی‌شان هستند و تا آخرین لحظه هم تلاش می‌کنند صندلی‌شان را حفظ کنند.

رشیدی کوچی در ادامه گفت: مادامی که شفافیت وجود نداشته باشد این اتفاق می‌افتد و این مشکلات ادامه خواهند داشت. مثلاً در مجلس، گاهی اوقات اعلام می‌شود که ۸۰ نفر امضای استیضاح یک وزیر را تأیید کرده‌اند، اما بعداً تعداد امضا‌ها به ۱۶ مورد کاهش می‌یابد. بررسی دلایل این تغییرات مهم است. هر نماینده‌ای که استیضاح را امضا کرده، باید دلیلی برای پس‌گرفتن امضای خود ارائه دهد.

وی ادامه داد: در استیضاح‌ها رفت و آمد‌های خارج از چهارچوب‌های مجلس و وزارتخانه‌ها به سرعت مشخص می‌شود. به نظر من، اگر کسی واقعاً استیضاح را امضا کرده، حق پس‌گرفتن امضای خود را از دست بدهد. چرا که تا زمانی که استیضاح اعلام وصول نشود، نمایندگان می‌توانند امضای خود را پس بگیرند در گذشته، شاهد بودیم که وزیری بار‌ها به مجلس آمده و هر بار رای بالاتری نسبت به دفعه قبل بدست می‌آورد. ضروری است که افرادی که به دنبال اصلاح وضعیت هستند، در خصوص ارائه راهکار‌های فنی و عملیاتی برای کاهش این مشکلات فکر کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
برچسب ها
رشیدی کوچی استیضاح نماینده مجلس وزرا باج تحقیق و تفحص
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
0
0
پاسخ
چون پست و مقام رو ارث پدری میدونن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
0
0
پاسخ
یعنی ممکن است نمایندگان برای باج گیری استیضاح را پیشنهاد دهند؟
