به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ کریستیانو رونالدو در سفری غیرمنتظره به واشینگتن، در یک ضیافت رسمی در کاخ سفید شرکت کرد و پس از پایان مراسم، رونالدو مدتی در محوطه کاخ سفید با ترامپ قدم زد و دو طرف گفتوگویی کوتاه و صمیمانه داشتند.
در ادامه نیز ستاره پرتغالی فوتبال جهان به اتاق بیضی رفت و در یکی از نمادینترین بخشهای کاخ ریاستجمهوری آمریکا، عکس یادگاری مشترکی با ترامپ ثبت شد.
تصویری از ترامپ و رونالدو منتشر شده که نشان میدهد رئیس جمهور آمریکا در حال توضیح بمباران مراکز هستهای ایران با جنگندههای B2 است.