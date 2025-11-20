به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ کریستیانو رونالدو در سفری غیرمنتظره به واشینگتن، در یک ضیافت رسمی در کاخ سفید شرکت کرد و پس از پایان مراسم، رونالدو مدتی در محوطه کاخ سفید با ترامپ قدم زد و دو طرف گفت‌وگویی کوتاه و صمیمانه داشتند.

در ادامه نیز ستاره پرتغالی فوتبال جهان به اتاق بیضی رفت و در یکی از نمادین‌ترین بخش‌های کاخ ریاست‌جمهوری آمریکا، عکس یادگاری مشترکی با ترامپ ثبت شد.

تصویری از ترامپ و رونالدو منتشر شده که نشان می‌دهد رئیس جمهور آمریکا در حال توضیح بمباران مراکز هسته‌ای ایران با جنگنده‌های B2 است.