توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران

ترامپ ماجرای بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران توسط جنگنده‌های B2 رو برای رونالدو هم توضیح‌ داد.
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ کریستیانو رونالدو در سفری غیرمنتظره به واشینگتن، در یک ضیافت رسمی در کاخ سفید شرکت کرد و پس از پایان مراسم، رونالدو مدتی در محوطه کاخ سفید با ترامپ قدم زد و دو طرف گفت‌وگویی کوتاه و صمیمانه داشتند.

در ادامه نیز ستاره پرتغالی فوتبال جهان به اتاق بیضی رفت و در یکی از نمادین‌ترین بخش‌های کاخ ریاست‌جمهوری آمریکا، عکس یادگاری مشترکی با ترامپ ثبت شد.

تصویری از ترامپ و رونالدو منتشر شده که نشان می‌دهد رئیس جمهور آمریکا در حال توضیح بمباران مراکز هسته‌ای ایران با جنگنده‌های B2 است.

رونالدو ترامپ بمباران مراکز هسته‌ای ایران جنگنده کاخ سفید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
2
2
پاسخ
ترامپ یک فرد ترسو است و فقط با عملیات روانی به دنبال ایجاد پیروزی های ساختگی است
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
0
0
پاسخ
چیزی که قانون جنگل بودن ساز و کار کنونی دنیا را بیش از همه مشخص می کنه این ژست ”محق” بودن رژیم هایی مثل آمریکا و صهیونی برای انجام انواع جنایت علیه بشریت و حمایت کشورهای زورگو و استعمارگری از این رویه است.
