به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از یک مسئول اعلام کرد، ارتش رژیم صهیونیستی برای انجام حمله فشرده به لبنان آماده می‌شود که این حمله ممکن است چند روز به طول بیانجامد. این روزنامه اعلام کرد که حمله قریب‌الوقوع اسرائیل به لبنان در سایه برآورد‌هایی مبنی بر پاسخ موشکی و پهپادی حزب الله صورت می‌گیرد.

روزنامه اسرائیل هیوم تصریح کرد که میانگین بهبود وضعیت حزب الله فراتر از میانگین اقدامات اسرائیل برای شکست حزب الله است. این روزنامه نوشت که رژیم صهیونیستی از ارتش لبنان انتظار ندارد حزب‌الله را منحل کند و ارتش اسرائیل برای این امر تلاش خواهد کرد. پیشتر حزب‌الله در بیانیه‌ای تاکید کرد که دولت لبنان باید بداند که هرگونه نشان دادن نرمش، ضعف و تسلیم در برابر صهیونیست‌ها تنها بر توحش و زیاده‌خواهی آنها خواهد افزود. نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان نیز اعلام کرد که باید جلسه فوری شورای امنیت برای رسیدگی به حق لبنان و محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی برگزار شود.