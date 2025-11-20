قیمت جهانی طلا کاهش پیدا کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ پس از افزایش ارزش دلار آمریکا و کاهش چشم انداز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بازار طلا با فشار قابل توجهی روبهرو شده است. بر اساس گزارش رویترز، قیمت «اسپات» طلا در آستانه صبح روز سهشنبه حدود ۰.۹ درصد کاهش پیدا کرده است و به حدود ۴۰۱۰ دلار برای هر اونس رسید؛ قراردادهای آتی طلا نیز برای موعد دسامبر تقریباً ۱.۶ درصد افت کردند.
عوامل مؤثر در این روند عبارتاند از؛ نخست شاخص دلار آمریکا پس از جهش اخیر در مقابل ارزهای رقیب تثبیت شد که طلا را برای دارندگان سایر ارزها گرانتر میکند.
دوم، اعضای فدرال رزرو از جمله معاون رئیس این نهاد آشکارا بیان کردهاند که کاهش نرخ بهره باید «بهصورت آرام و محتاطانه» انجام شود، و این امر باعث افت شدید احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر شد؛ پیشتر این احتمال حدود صد درصد ارزیابی میشد، اما اکنون به حدود ۴۲ درصد کاهش پیداپیدا کرده است.
اگرچه طلا همچنان بهعنوان ذخیره ارزش و پوشش در برابر ریسکهای ژئوپلیتیکی مطرح است، اما کاهش نرخ بهره یکی از محرکهای اصلی تقاضا برای طلا به شمار میرود.
طلا، چون خودش بازدهی مستقیمی ندارد، وقتی نرخ بهره کاهش پیدا میکند، دلار ضعیفتر و جذابتر میشود. اما اکنون بازار احتمال کاهش را کمتر میبیند، جذابیت فوری طلا کاهش پیدا کرده است. با این حال، تحلیلگران میگویند که این کاهش قیمت ممکن است موقتی باشد.
آنها بر این باورند که عوامل ساختاری مانند بدهی بالا در ایالات متحده، روند کاهش دلار و تنشهای ژئوپلیتیکی) (که همه برای طلا بهعنوان دارایی امن مثبت هستند) همچنان در پس زمینه باقی ماندهاند. به عنوان نمونه، برخی از آنها معتقدند که طلا در میانمدت میتواند از این پسزمینهها سود ببرد حتی اگر در کوتاهمدت تحت فشار باشد.
با تمرکز دوباره بازار بر گزارش اشتغال آمریکا و صورتجلسه نشست اخیر فدرال رزرو، معاملهگران به دقت هر نشانی را دنبال میکنند که ممکن است نشان دهد سیاست پولی به چه سمت میرود، این هفته، انتشار دادههای بازار کار آمریکا و صورتجلسه نشست پولی میتواند نقطه عطف بعدی برای قیمت طلا باشد. تا آن زمان، تثبیت قیمت اطراف سطوح فعلی محتمل به نظر میرسد.