چگونه به جرایم رانندگی اعتراض کنیم؟

برای اعتراض به جرایم رانندگی کافی است وارد سامانه سخا شوید، تخلفات خود را بررسی کرده و اعتراضتان را به‌صورت آنلاین ثبت کنید.
چند ماه قبل، اعتراض به جرایم رانندگی نیازمند مراجعه حضوری به مراکز پلیس +۱۰ بود و رانندگان مجبور بودند ساعت‌ها در صف‌ها و ترافیک منتظر بمانند تا تخلفات خود را پیگیری کنند. این روند طولانی و زمان‌بر، یکی از دغدغه‌های شهروندان بود، اما حالا با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی سخا، تمامی مراحل اعتراض به جرایم رانندگی به صورت آنلاین و غیرحضوری انجام می‌شود.

به گزارش تابناک؛ مهر نوشت: برای ثبت اعتراض، کافی است ابتدا به سامانه www.sakha.epolice.ir مراجعه کنید. از منوی سمت راست، گزینه استعلام‌ها و سپس استعلام جرایم رانندگی را انتخاب کنید. با ورود شماره پلاک خودرو و پرداخت هزینه مربوطه، لیست کامل تخلفات قابل مشاهده می‌شود. تخلفاتی که کمتر از ۶۰ روز از زمان وقوعشان گذشته باشند، امکان اعتراض دارند. رانندگان می‌توانند با فعال کردن تیک کنار تخلفات موردنظر و کلیک روی دکمه درخواست اعتراض، اعتراض خود را ثبت کنند و از روند پیگیری آنلاین آن بهره‌مند شوند.

این روش جدید نه تنها زمان و هزینه را کاهش می‌دهد، بلکه امکان پیگیری سریع اعتراض‌ها و جلوگیری از سردرگمی‌های حضوری را فراهم کرده است. حالا شهروندان می‌توانند بدون حضور فیزیکی، اعتراض خود را ثبت و روند رسیدگی به تخلفات را به صورت کاملاً شفاف و راحت دنبال کنند.

