کسب ۴ طلا، یک نقره و ۶ برنز در روز سیزدهم

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، ورزشکاران ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض در شش رشته کشتی آزاد، دوومیدانی، پارا دوومیدانی، شمشیربازی، هندبال زنان و جوجیتسو به رقابت پرداختند.

امروز پنجشنبه علی امیریان در دوومیدانی، فاطمه محیطی‌زاده در هفت‌گانه، هاشمیه متقیان در پارادوومیدانی و رحمان عموزاد در کشتی آزاد صاحب مدال طلا و زینب مرادی در پارادوومیدانی صاحب مدال نقره شدند. هستی حمودی و علی اکبرپور در جوجیستو، علی مومنی در کشتی آزاد، تیم سابر، تیم ملی اپه و تیم ملی هندبال بانوان برنز گرفتند.