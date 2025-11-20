میلی صفحه خبر لوگو بالا
خبری از باران نیست!

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: اواسط هفته آینده، در غالب مناطق کشور جو پایدار و آسمان صاف است.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۳۷
| |
666 بازدید
|
۱
خبری از باران نیست!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، صادق ضیاییان درباره شرایط جوی کشور اظهار کرد: تا اواسط هفته آینده، در غالب مناطق کشور جو پایدار و آسمان صاف است که در شهر‌های صنعتی و پر جمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی امروز (۲۹ آبان)، در جنوب غرب و طی سه روز آینده در نوار شرقی کشور در برخی ساعات افزایش باد رخ می‌دهد. همچنین خلیج‌فارس تا شنبه (اول آذر) مواج است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۲۹ آبان‌ماه) صاف تا کمی ابری و غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم با حداکثر دمای ۱۸ و حداقل دمای ۹ درجه سانتیگراد و طی شنبه (اول آذر)، صاف تا کمی ابری، غبار آلود و گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: طی فردا و پس فردا (۳۰ آبان و اول آذر) بندرعباس با دمای ۳۳ و ۳۱ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۳- و منفی یک درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

