شایعه استعفای عارف را اصولگرایان ساختند

به گزارش تابناک؛ روزنامه اعتماد متعلق به رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نوشت: در روز‌هایی که محمدرضا عارف در روسیه سرگرم پیگیری مطالبات ملی و مصالح عمومی ایرانیان بود، گروهی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای اصولگرا در ایران، اقدام به انتشار اخبار کذب در خصوص استعفا و خروج عارف از کابینه کردند! اقدامی که نه با اصول رسانه‌ای و حرفه‌ای همخوان و نه در راستای منافع ملی است.

بلافاصله پس از طرح استعفای عارف، هم نهاد‌های دولتی و هم خامسیان، معاون اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهوری اقدام به تکذیب این ادعا کرد. اما افراد و جریاناتی که به دنبال حاشیه‌سازی برای دولت هستند نه تنها مهر پایانی بر این ادعا نزدند، بلکه در ادامه اخبار کذب دیگری را در خصوص این ادعا منتشر ساختند.

دیروز گروه رسانه‌ای امید با انتشار مطلبی در این زمینه یادآور شد: «روزنامه صبح نو در حالی تیتر یک شماره روز سه‌شنبه خود را به دروغگویی رسانه ضد ایرانی اینترنشنال اختصاص داده بود که در شماره روز - چهارشنبه- خود به تبعیت از همین رسانه خبر دروغی را به معاون اول رییس‌جمهور نسبت داد.»

واقع آن است که ویژگی‌های شخصیتی عارف و احاطه او به امور اجرایی و توسعه‌ای، او را به نقطه قوت کابینه بدل ساخته است. برخی تحلیلگران معتقدند حاشیه‌سازی‌ها برای عارف با هدف حمله به نقطه قوت کابینه انجام می‌شود. محمدرضا عارف، اما بی‌توجه به این حاشیه‌سازی‌ها، پس از شرکت و سخنرانی در بیست و چهارمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای، دوشنبه شب مسکو را به مقصد تهران ترک کرد. معاون اول رییس‌جمهور پیش از بازگشت به تهران در جمع خبرنگاران درباره دستاورد‌های این سفر توضیحاتی ارایه کرد. دیدار با تجار و فعالان اقتصادی ایرانی مقیم روسیه، دیدار با دیپلمات‌های ایرانی در روسیه، دیدار با دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های روسیه، دیدار دوجانبه با نخست وزیر بلاروس از جمله برنامه‌های دیگر عارف در سفر دو روزه به مسکو بود. معاون اول رییس‌جمهور همچنین به همراه نخست وزیران کشور‌های شرکت‌کننده در این اجلاس با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه دیدار کرد.