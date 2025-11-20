میلی صفحه خبر لوگو بالا
دیدار قریب‌الوقوع ترامپ و ممدانی در کاخ سفید

ترامپ خبر داد که فردا (جمعه )با زهران ممدانی، شهردار جدید نیویورک در کاخ سفید دیدار خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۲۸
| |
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشیال مدعی شد که این دیدار به درخواست «زهران ممدانی» شهردار مسلمان نیویورک انجام خواهد گرفت.

ترامپ نوشت: زهران ممدانی، شهردار نیویورک، درخواست جلسه کرد و ما توافق کردیم که این جلسه روز جمعه در دفتر بیضی برگزار شود.

ترامپ افزود: جزئیات بیشترِ این دیدار، طی ساعات آینده اعلام خواهد شد.

ترامپ که ماه‌ها «زهران ممدانی» شهردار منتخب نیویورک را هدف حملات لفظی قرار داده بود، پیشتر نیز در چرخشی تازه از تمایل برای دیدار با این سیاستمدار دموکرات خبر داده بود.

این دیدار پس از آن برگزار خواهد شد که در یکی از غیرمنتظره‌ترین تحولات انتخاباتی آمریکا، ممدانی ۳۴ ساله و چهره نوظهور چپ‌گرای نیویورک، با شکست «اندرو کومو»، فرماندار پیشین ایالت، شهردار بزرگ‌ترین شهر آمریکا شد.

تیم انتقال قدرت ممدانی چهارشنبه تایید کرد که این دیدار در واشنگتن انجام می‌شود. «دورا پکش»، سخنگوی او، گفت شهردار منتخب طبق روال معمول دولت‌های تازه شهری، قصد دارد در این دیدار درباره امنیت عمومی، امنیت اقتصادی و برنامه هزینه‌کرد — که بیش از یک میلیون نیویورکی به آن رای داده‌اند — با ترامپ گفت‌و‌گو کند.

ترامپ در ماه‌های گذشته بار‌ها ممدانی را هدف حمله قرار داده و او را «کمونیست» خطاب کرده بود؛ اتهامی که به گفته رسانه‌های آمریکایی هیچ مبنای واقعی ندارد، اما بخشی از حملات سیاسی ترامپ به رقیبان چپ‌گرای اوست.

رییس‌جمهوری آمریکا حتی تهدید کرده بود در صورت پیروزی ممدانی، بودجه‌های کلیدی فدرال برای شهر نیویورک را قطع می‌کند و درباره تابعیت او — که در اوگاندا به دنیا آمده و بعد شهروند آمریکا شده است  اظهار نظر‌های جنجالی مطرح کرده بود.

دیدار ترامپ با ممدانی می‌تواند به منزله آشتی میان رئیس جمهور جمهوری‌خواه و ستاره سیاسی دموکرات‌ها تلقی شود.

ترامپ یکشنبه شب در بازگشت به واشنگتن به خبرنگاران گفت: «به نظر من شهردار نیویورک مایل است با ما ملاقات کند. ما به توافقی خواهیم رسید.»

وی افزود: «ما می‌خواهیم همه چیز برای نیویورک به خوبی پیش برود».

