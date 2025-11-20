میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جنایت خونین زن خائن و معشوقش

زن جوانی که در پی رابطه پنهانی با دوست شوهرش و با همدستی وی همسر خود را به قتل رسانده بود، در دادگاه اتهام خود را رد کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۲۷
| |
762 بازدید
جنایت خونین زن خائن و معشوقش

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ بهمن سال ۱۴۰۰ جسد مردی در اتاقک نگهبانی یکی از بوستان‌های پاکدشت پیدا و موضوع به پلیس اعلام شد. بررسی‌ها نشان داد وی مردی ۴۰ ساله بوده که با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

نیسان آبی و زن و مرد جوان

در حالی که تحقیقات محلی از توقف یک نیسان آبی در نزدیکی پارک و ورود و خروج زن و مردی جوان به اتاقک خبر می‌داد، مأموران به بازجویی از همسر مقتول پرداختند.

زن جوان گفت: همسرم صبح برای کار از خانه خارج شد، اما دیگر خبری از او نشد و نمی‌دانم چه کسی او را به قتل رسانده است.

اما در ادامه مأموران به خاطر تناقض‌گویی‌های زن جوان وی را تحت مراقبت نامحسوس قرار دادند و مشخص شد وی آخرین تماس تلفنی‌اش با همسرش بوده و در زمان وقوع قتل نیز تلفن همراهش در محدوده پارک آنتن‌دهی داشته است.

همچنین مأموران دریافتند که زن جوان با دوست همسرش ارتباط پنهانی داشته است. به این ترتیب وی دستگیر شد و پس از بررسی تلفن همراهش تعدادی فیلم و عکس از روابط پنهانی او با خسرو کشف شد. زن جوان در ادامه به قتل همسرش با همدستی خسرو اعتراف کرد.

من و مقتول دوستان صمیمی بودیم، اما به همسرش علاقه‌مند شدم

وی در تشریح ماجرا گفت: روز حادثه با شوهرم تماس گرفتم و گفتم می‌خواهم از یک فروشنده مواد مخدر در پارک مواد بخرم و داخل کیوسک منتظر موادفروش هستم و خواستم او هم بیاید. وقتی وارد کیوسک شد، با آجر ضربه محکمی به سرش زدم و بعد هم خسرو با چاقو به جانش افتاد و چند ضربه به او زد و بعد هم از آنجا رفتیم.

پس از اعتراف متهم، خسرو نیز دستگیر شد و با تأیید اظهارات متهم گفت: من و مقتول دوستان صمیمی بودیم و به همین خاطر به خانه آنها رفت‌وآمد داشتم، اما به همسرش علاقه‌مند شدم. وقتی به من گفت شوهرش او را اذیت می‌کند و باید او را از سر راهمان برداریم نقشه قتلش را کشیدیم.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

متوجه رابطه پنهانی مادرمان با دوست پدرمان شده بودیم

در ابتدای جلسه فرزندان و مادر مقتول درخواست قصاص کردند. یکی از فرزندان مقتول گفت: ما از مدت‌ها قبل متوجه رابطه پنهانی مادرمان با خسرو شده بودیم، اما فکر نمی‌کردیم که بخواهد پدرمان را به قتل برساند. ما به هیچ عنوان گذشت نمی‌کنیم.

پس از آن همسر مقتول به جایگاه رفت و با رد اتهامش به قضات گفت: من هیچ نقشی در قتل همسرم نداشتم. روز حادثه در خانه خسرو بودم. گفتم می‌خواهم برای پسرم کتونی بخرم که من را در نزدیکی پارک پیاده کرد. می‌خواستم یک مقدار مواد تهیه کنم. اصلا نمی‌دانم همسرم آن روز و ساعت در پارک چکار می‌کرده که با ساعت حضور من در پارک یکی شده بود.

تحت فشار ناچار به اعتراف شدم

قاضی سؤال کرد: پس چطور شما در دادسرا به صراحت به قتل با همدستی خسرو اعتراف کرده بودی؟

متهم گفت: تحت فشار ناچار به اعتراف شدم.

پس از آن خسرو به جایگاه رفت و او نیز با رد اتهامش گفت: من هم تحت فشار به قتل اعتراف کرده بودم وگرنه اصلا نقشی در این ماجرا نداشتم.

با پایان اظهارات متهمان قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل خیانت مقتول رابطه قاتل همسر چاقو مواد مخدر
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنایت به خاطر یک گوشی ۵۰ میلیونی
قتل آتشین مرد جوان توسط همسرش
قتل همسر و پدرزن به دست داماد خانواده
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۵ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۷۳ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۱ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۵ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005cuh
tabnak.ir/005cuh