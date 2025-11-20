میلی صفحه خبر لوگو بالا
ممنوع‌الکاری رشیدپور تکذیب شد

در پی انتشار پیام رضا رشیدپور درباره ممنوع‌الکار شدنش، مدیر روابط‌عمومی وزارت فرهنگ با انتشار متنی در شبکه ایکس این ادعا را رد کرد و تأکید داشت هیچ محدودیتی برای فعالیت این مجری وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۲۶
ممنوع‌الکاری رشیدپور تکذیب شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، پس از انتشار پیام رضا رشیدپور در شبکه ایکس مبنی بر «ممنوع‌الکاری» و خانه‌نشینی اجباری، نیکنام حسینی‌پور، مدیر روابط‌عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شامگاه امروز با انتشار متنی در حساب کاربری خود به این موضوع واکنش نشان داد.

حسینی‌پور در این پیام تأکید کرد که رضا رشیدپور هنرمندی دغدغه‌مند است و «هیچ محدودیتی برای فعالیت او وجود ندارد».

او نوشت: «سیاست وزارت فرهنگ در دولت چهاردهم گره‌گشایی و استفاده حداکثری از ظرفیت کم‌نظیر و اجماع‌ساز چهره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی است.»

مدیر روابط‌عمومی وزارت فرهنگ با اشاره به شرایط پس از «دفاع مقدس ۱۲روزه» افزود: «در این روز‌ها بیش از هر زمان دیگر باید قدر وحدت و همبستگی ملی دانسته شود.»

اظهارات حسینی‌پور در حالی منتشر می‌شود که رضا رشیدپور شب گذشته در شبکه ایکس با انتشار پیامی کوتاه از «ممنوع‌الکاری» خود خبر داد و نوشت: «گوشه‌ای از خانه‌ام وطن، می‌نشینم به تماشا».

ر ضا رشیدپور ممنوع الفعالیت تکذیب ممنوع الکاری وحدت نیکنام حسینی پور وزارت ارشاد
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
