در پی انتشار پیام رضا رشیدپور درباره ممنوع‌الکار شدنش، مدیر روابط‌عمومی وزارت فرهنگ با انتشار متنی در شبکه ایکس این ادعا را رد کرد و تأکید داشت هیچ محدودیتی برای فعالیت این مجری وجود ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، پس از انتشار پیام رضا رشیدپور در شبکه ایکس مبنی بر «ممنوع‌الکاری» و خانه‌نشینی اجباری، نیکنام حسینی‌پور، مدیر روابط‌عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شامگاه امروز با انتشار متنی در حساب کاربری خود به این موضوع واکنش نشان داد.

حسینی‌پور در این پیام تأکید کرد که رضا رشیدپور هنرمندی دغدغه‌مند است و «هیچ محدودیتی برای فعالیت او وجود ندارد».

او نوشت: «سیاست وزارت فرهنگ در دولت چهاردهم گره‌گشایی و استفاده حداکثری از ظرفیت کم‌نظیر و اجماع‌ساز چهره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی است.»

مدیر روابط‌عمومی وزارت فرهنگ با اشاره به شرایط پس از «دفاع مقدس ۱۲روزه» افزود: «در این روز‌ها بیش از هر زمان دیگر باید قدر وحدت و همبستگی ملی دانسته شود.»

اظهارات حسینی‌پور در حالی منتشر می‌شود که رضا رشیدپور شب گذشته در شبکه ایکس با انتشار پیامی کوتاه از «ممنوع‌الکاری» خود خبر داد و نوشت: «گوشه‌ای از خانه‌ام وطن، می‌نشینم به تماشا».