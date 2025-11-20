میلی صفحه خبر لوگو بالا
خلیل‌زاده؛ هرچقدر ناکام‌تر، همان‌قدر وقیح‌تر/ دنبال قاتلِ شأن‌ تیم ملی هستیم، نه قاتل بروسلی!

شجاع خلیل‌زاده چند روز پیش در صفحه شخصی‌اش نوشت: «کلاغ تنها پرنده‌ای است که به عقاب حمله می‌کند. جالب است که عقاب هیچ حمله متقابلی انجام نمی‌دهد.» مدافع تیم ملی به شکلی غیرمستقیم علیه منتقدانش موضع گرفت و حالا که او مقابل خبرنگاران ایستاد، و به زمین و زمان حمله کرد، باید پرسید عقاب کیست و کلاغ چه کسی؟
خلیل‌زاده؛ هرچقدر ناکام‌تر، همان‌قدر وقیح‌تر/ دنبال قاتلِ شأن‌ تیم ملی هستیم، نه قاتل بروسلی!

نکته مهم این است که نابودگر اصلی خود اوست، نه کارلوس کی‌روش. خلیل زاده مدتی است در مسیری حرکت می‌کند که نام و نشان خوبی از خود در اذهان مردم به یادگار نخواهد گذاشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مدافع کشاله به دست (!) تیم ملی فوتبال ایران حتی کنترل زبانش را هم در اختیار ندارد. همان بازیکنی که با ژستی فیلسوفانه می‌نویسد «بیشتر مردم از مغزشان استفاده نمی‌کنند»، اما خودش در کمترین اندازه و البته به بدترین شکل ممکن از آن بهره می‌برد.

تنها چنین فوتبالیستی است که می‌تواند در توهماتش، خودش را عقاب تصور کند و منتقدان را کلاغ. برای همین ذهن پریشان و خود بزرگ‌بین است که در اینستاگرامش می‌نویسد: «کلاغ تنها پرنده‌ای است که به عقاب حمله می‌کند. جالب است که عقاب هیچ حمله متقابلی انجام نمی‌دهد.»، اما یک سوال از پرنده تیز چنگال آسمانِ فوتبال ایران؛ حالا که در بازگشت از تورنمنت چهارجانبه العین و باخت به ازبکستان ۱۰ نفره در دیدار فینال، مقابل خبرنگاران ایستادی و هر چه دلت خواست گفتی و به زمین و زمان حمله کردی، عقاب کیست و کلاغ چه کسی؟

واقعیت آن است که شجاع خلیل زاده مدافع ۳۶ ساله تیم ملی، در تمام سال‌های فوتبالش، حاشیه و حتی جنجال کم نداشته و بار‌ها از این طریق، تیتر رسانه‌ها را به خود اختصاص داده است. اما اوضاع در یکی، دو سال اخیر بیش از پیش قابل توجه است و او به طور میانگین هر چند ماه یکبار خبرساز شده. این در حالی است که خلیل زاده برای سال‌های طولانی و در مقطعی که کارلوس کی‌روش حضور داشت، از تیم ملی دور بود و همین ملی‌پوش نبودن باعث می‌شد کمتر در کانون توجهات قرار بگیرد، وگرنه احتمالا تعداد اظهارنظر‌ها و رفتار‌های جنجالی‌اش بیشتر هم می‌شد. شجاع خلیل‌زاده حدود دو سال پیش در مصاحبه‌ای گفت: «وقتی کی‌روش ۸ سال من را دعوت نکرد شما خبرنگار‌ها کجا بودید؟ کی‌روش ۸ سال فوتبال من را نابود کرد.» شاید هم حق با خلیل‌زاده باشد و سرمربی پرتغالی در حقش اجحاف کرده، اما نکته مهم این است که نابودگر اصلی خود اوست، چون مدتی است در مسیری حرکت می‌کند که نام و نشان خوبی از خود در اذهان مردم به یادگار نخواهد گذاشت. به‌خصوص که با توجه به سن و سالش، طبیعتا سال‌های آخر فوتبالش را سپری می‌کند.

با تمام این اوصاف، او عصر چهارشنبه یکبار دیگر خبرساز و صحبت‌هایش با واکنش منفی گسترده‌ای در فضای مجازی و البته برخی از رسانه‌ها مواجه شد. درحالی که تیم ملی تورنمنت ناموفق و پرحاشیه‌ای را در امارات پشت سرگذاشت و در دو دیدار برابر کیپ‌ورد و ازبکستان عملکرد مقتدرانه و رضایت‌بخشی نداشت، شجاع خلیل‌زاده پس از بازگشت کاروان تیم ملی فوتبال به تهران، مصاحبه‌ای انجام داد و در بخشی از آن درباره پست‌هایش در فضای مجازی، گفت: «اگر مطلبی را در صفحه شخصی‌ام منتشر می‌کنم و کسی از آن برداشت شخصی می‌کند، این برداشت مربوط به خودش است. منظور من تنها افرادی بودند که در فضای مجازی به ما فحاشی می‌کنند. صفحه من دست خودم است و هرچه دوست دارم، می‌گذارم. تا الان به هیچ کسی بی‌احترامی نکرده‌ام. ابتدا همه پست‌های مرا ببینید و سپس روی یک پست تمرکز کنید. من در صفحه مجازی‌ام ده‌ها کپشن تندتر از موضوعی که اکنون وایرال شده منتشر کرده‌ام، اما هیچ‌کدام بازتابی نداشت.»

خلیل‌زاده در صحبت‌هایش سراغ خبرنگاران و مردم هم رفت: «شما خبرنگاران طوری فضا را نشان داده‌اید که انگار ازبکستان با پیروزی مقابل ما قهرمان جام جهانی شده است. برخی از خبرنگاران دنبال «قاتل بروسلی» هستند. من پنالتی‌زن تیم نیستم و شما هم نمی‌توانید به من بگویید پنالتی بزنم یا نزنم. شما خبرنگاران ما را چنان تحت فشار گذاشته‌اید که وقتی پا به زمین می‌گذاریم، استرس داریم. در بازی دوستانه قرار است نقاط ضعف و قوت تیم بررسی شود، اما شما کاری کرده‌اید که همه دچار استرس شده‌اند؛ حتی مردم نیز به بازیکنان استرس وارد می‌کنند.» در این میان، چند ثانیه از مصاحبه چند دقیقه‌ای خلیل زاده در فضای مجازی وایرال شد که وقتی با سوال یکی از خبرنگاران مواجه می‌شود با لحنی عجیب می‌گوید: «بیا تنها شدی اونجا بهت توضیح بدم که داستان چی بوده...». 

مجموعه‌ای از همین اظهارنظرها، واکنش‌ها و بیان جملاتی حیرت‌انگیز سبب می‌شود که رابطه میان مردم و تیم ملی، ترمیم نشود. در حقیقت هیچ خبرنگاری دنبال «قاتل بروسلی» نیست، اما بسیاری از رسانه‌ها دنبال پاسخ یک سوال هستند؛ اینکه «قاتل شأن تیم ملی» چه فرد یا افرادی هستند؟ ادبیات خلیل‌زاده در پست‌ها و مصاحبه‌هایش، زیبنده مردم، خبرنگاران و منتقدان نیست و عجیب است که او به ناپسند بودن رفتار و گفتار خود، اعتنایی ندارد و تاکید می‌کند که تاکنون به هیچ‌کس بی‌احترامی نکرده است! او فراموش می‌کند که به عنوان بازیکن «ملی» و البته کاپیتان یکی از پرطرفدارترین تیم‌های فوتبال ایران، تراکتور، موظف به رعایت و حفظ جایگاه شخصیت حقوقی خود است.

از سویی، مگر تیم ملی و پیراهن آن، جزو دارایی‌های شخصی شماست؟ مگر همیشه نمی‌گویید که مردم و هواداران مالک و صاحب اصلی تیم ملی هستند؟ اگر به اینها و کلی جمله مشابه دیگر، باور دارید پس چطور هر طور که می‌خواهید رفتار می‌کنید و هر چه دوست دارید به زبان می‌آورید؟ البته که بیان هر چیزی، ممکن است و کار سختی نیست، اما تبعات حرف‌های نادرست، غیرمنطقی و بعضا توهین‌آمیز گریبان گوینده را می‌گیرد و اینجاست که اوضاع سخت و دشوار می‌شود. به واقع در شرایط فعلی، خلیل زاده و تعدادی دیگر از بازیکنان تیم ملی، علاوه بر آنچه حالا می‌گویند یا انجام می‌دهند، متحمل تبعات رفتار و گفتار پیشین خود نیز هستند.

شجاع خلیل زاده خلیل‌زاده تیم ملی تراکتور مردم تابناک ورزشی
