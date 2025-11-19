رابطه زن خیانتکار با مرد معتاد، به قتل شوهر انجامید

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، سال ۱۴۰۰ در منطقه پاکدشت جسد مردی پیدا شد که درازکش در اتاقک نگهبانی پارک رها شده بود. وضعیت جسد نشان می‌داد این مرد با ضربات چاقو به قتل رسیده‌است. بلافاصله ماموران تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند و متوجه شدند مقتول سهیل نام دارد و به مواد مخدر نیز اعتیاد داشته است.

پلیس خانواده سهیل را شناسایی کرد و تحت بازجویی قرار داد. تحقیقات نشان داد سپیده، همسر سهیل، با مردی به نام شکور رابطه دارد. پلیس به این دو نفر مظنون شد.

پسران سهیل نیز به پلیس گفتند متوجه شده بودند مادرشان با شکور رابطه دارد. پلیس با نقطه‌زنی تلفن همراه شکور متوجه شد این مرد زمان وقوع جنایت در اطراف جایی که سهیل به قتل رسید حضور داشته، نیسانی هم که زمان قتل در پارک دیده شده متعلق به او بوده است. پلیس همچنین در گوشی تلفن همراه سپیده تعدادی فیلم و عکس مستهجن پیدا کرد که متعلق به شکور بود.

شکور در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت: من و سپیده و سهیل هر سه معتاد بودیم و مواد مصرف می‌کردیم. من عاشق سپیده شده بودم و با هم رابطه داشتیم. برای همین نقشه قتل را طراحی کردیم. روز حادثه سپیده طبق نقشه سهیل را به اتاقک نگهبانی کشاند، بعد با او درگیر شدیم و من ضربات چاقو را زدم.

سپس سپیده اعترافاتش را بیان کرد. او گفت: من به بهانه اینکه موادم تمام شده سهیل را به اتاقک نگهبانی کشاندم. ما برای ناهار مهمان شکور بودیم. از خانه شکور که بیرون آمدیم به شوهرم گفتم من با یک موادفروش در پارک قرار گذاشته‌ام و در اتاقک نگهبانی قرار است مواد را تحویل بگیرم. وقتی به آنجا رفتیم من از پشت ضربه‌ای به سر شوهرم زدم و بعد شکور آمد و ضربات چاقو را زد.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و سپس اولیای دم که فرزندان و پدر مقتول بودند درخواست قصاص برای متهم ردیف اول کردند.

وقتی نوبت به شکور رسید، او همه‌چیز را انکار کرد و گفت: من هیچ کاری نکردم و اعترافاتم تحت فشار بود. چون معتاد هستم مواد به من ندادند و من هم اعتراف کردم. هرچه گفتم دروغ است.

متهم نتوانست به این سوال که اگر حرف‌هایش دروغ است، چرا در نقطه‌زنی تلفن همراهش در محل حادثه پیدا شده و وانت او در آن اطراف چه می‌کرده است پاسخی بدهد.

در ادامه نوبت به سپیده رسید. او هم اتهام را رد کرد و گفت: من و شکور رابطه داشتیم، اما من راضی به مرگ شوهرم نبودم. اصلاً دلیلی هم برای این کار نبود، چون ما هم‌پیاله بودیم.

در پایان هیات قضات برای تصمیم‌گیری دراین‌باره وارد شور شدند.