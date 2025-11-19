۲۸/آبان/۱۴۰۴
پ
عکس: پوستر جالب باشگاه آلومینیوم همزمان با روز کودک
پوستر جالب باشگاه آلومینیوم برای دیدار برابر ملوان در جام حذفی به مناسبت روز جهانی کودک.
۱۳۴۱۱۸۸
۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۴
19 November 2025
۱۳۴۱۱۸۸
۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۴
19 November 2025
503
503
جام حذفی
آلومینیوم اراک
پوستر
مسابقه فوتبال
ملوان بندرانزلی
ترامپ: در حال گفتوگو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را میکنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینههای احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور میتواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کاظمیان: بدترین روزهایم را در پرسپولیس پشت سر گذاشتم
چادرملو با شکست آلومینیوم به صدر جدول رسید
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال اعلام شد
اطلاعیه جنجالی باشگاه ملوان علیه گلگهر
حذف سپاهان درخانه آلومینیوم با ضربات پنالتی
نتایج جام حذفی: صعود ملوان، آلومینیوم و هوادار
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی
آخرین اخبار
تسلیت رهبر انقلاب به حجتالاسلام صدیقی
پروژهسازی ضدانقلاب حول دختری به نام بیتا شفیعی + عکس
مدال برنز میرزاطیبی در پرش با نیزه
بسکتبال ۳ نفره مردان ایران نایب قهرمان شد
عکس | قدم زدن رونالدو با ترامپ در کاخ سفید
عکس: پوستر جالب باشگاه آلومینیوم همزمان با روز کودک
ادعای ترامپ درباره ایران و عربستان
عکس: صعود ایران در رنکینگ فیفا
عراقچی: به هیچ وجه زیر بار غنی سازی صفر نمیرویم
طعنه مجری صداوسیما به پنالتیهای تیم ملی
خط قرمز پزشکیان در حوزه سلامت و درمان
جزئیات حادثه تخلف انضباطی در مدرسه شهرری
آمارهای وحشتناک تورمی و اجرای پروژه رئیسی توسط پزشکیان
اقدام غیرانسانی سازمان ملل برای آزادی جاسوسان آمریکا!
هدایتی با شکست حریف مصری طلایی شد
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بنسلمان برای پذیرش غنیسازی در ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
نمیدانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد میکنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح میدهید!
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
ترامپ: در حال گفتوگو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را میکنیم
۳ فایده طلایی آب انار برای سلامت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
جدول مدالی بازیهای کشورهای اسلامی / صعود جایگاه ایران
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
(۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
(۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایهی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!
(۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هستهای؛ ایران درخواست گفتوگو داده یا آمریکا؟
(۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
(۸۲ نظر)
خلیلزاده سرباز شجاع قلعهنویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!
(۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور میتواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
(۷۱ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروطبردار نیست
(۶۹ نظر)
دانشگاه پیام نور منحل میشود؟!
(۶۹ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد
(۶۷ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکششان توسط ایران توقیف شد
(۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!
(۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسیپور
(۵۹ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت میشوند؟
(۵۷ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشیاش
(۵۶ نظر)
