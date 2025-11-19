۲۸/آبان/۱۴۰۴
عکس: صعود ایران در رنکینگ فیفا
تیم ملی فوتبال ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا با ۰۲/ ۱۶۱۷ امتیاز و یک رده صعود نسبت به رنکینگ قبلی در رده دوم آسیا و ۲۰ جهان قرار گرفت.
تاریخ انتشار:
19 November 2025
19 November 2025
