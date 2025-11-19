میلی صفحه خبر لوگو بالا
تعویق سفر پرحاشیه ویتکاف به ترکیه

رسانه آمریکایی به نقل از منابع مطلع از به تعویق افتادن سفر امروز (چهارشنبه) فرستاده ویژه آمریکا، به ترکیه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۷۰
| |
258 بازدید
تعویق سفر پرحاشیه ویتکاف به ترکیه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وبگاه آمریکایی به نقل از منابع آمریکایی و اوکراینی گزارش داد «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه آمریکا سفر امروز (چهارشنبه) خود به ترکیه، جایی که قرار بود در آن با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین دیدار کند را به تعویق انداخته است.

پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین اوایل چهارشنبه برای مذاکرات با «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه بر سر حل و فصل جنگ اوکراین وارد آنکارا شده و «استیو ویتکاف» نیز قرار است به ترکیه سفر و در آنجا با زلنسکی دیدار کند.

زلنسکی قبل از سفرش به ترکیه گفته بود خواستار شدت بخشیدن به روند مذاکرات و از سر گیری تبادل زندانیان است. «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین گفت هم‌اکنون در استانبول ارتباطاتی بدون مشارکت روسیه در حال برقرار شدن هستند و مسکو هیچ اطلاعیه‌ای از اوکراین درباره قصدش برای از سر گیری مذاکرات دریافت نکرده است.

از سوی دیگر منابع فلسطینی به رسانه المیادین گفتند ویتکاف قرار بوده امروز در آنکارا با «خلیل الحیه»، رهبر حماس هم دیدار کند، اما این دیدار به دلیل فشار‌هایی که رژیم صهیونیستی وارد کرد لغو شد.

آمریکا ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ ترکیه اوکراین زلنسکی
