میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

ساروی سومین طلایی کشتی فرنگی ایران شد

هادی ساروی، فرنگی کار وزن ۹۷  کیلوگرم کشورمان باز هم برای کشورمان افتخارآفرینی کرد و به مدال طلا دست یافت.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۶۸
| |
359 بازدید
ساروی سومین طلایی کشتی فرنگی ایران شد

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در فینال مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، فرنگی کار وزن ۹۷  کیلوگرم کشورمان توانست به مدال طلا دست یابد. 

هادی ساروی در وقت اول این مسابقه با فشار مضاعف داوران را مجبور کرد که اخطار اول را به  احمدیف از آذربایجان بدهند. با نشست کشتی‌گیر آذربایجان در خاک یک بارانداز اجرا کرد و سه بر صفر برنده شد. 

در وقت دوم داوران هادی ساروی را در خاک نشاندند تا کشتی‌گیر آذربایجانی بتواند از این فرصت استفاده کند، اما زور این کشتی‌گیر آذربایجانی به ساروی نرسید. هادی بعد از بلند شدن از خاک دوبار این کشتی‌گیر را به بیرون از تشک هدایت کرد تا ۵ بر ۱ برنده این مسابقه باشد.  

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی در دور اول با نتیجه ۷ بر ۱ رویابا فادی از الجزایر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر ابراهیم فلاتاح از عربستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازی های کشورهای اسلامی عربستان مسابقات ورزشی ورزشکاران ایرانی کشتی کشتی فرنگی هادی ساروی مدال طلا
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زنده از عربستان| دو طلا در انتظار کشتی ایران
دو طلا، دو نقره، یک برنز برای ایران در یازدهمین روز مسابقات کشورهای اسلامی
طیبی به مدال نقره پرتاب وزنه رسید/ فاصله ۴ سانتی‌متری با طلا
عبدی به مدال نقره رسید
احمدی وفا مدال اول کشتی فرنگی را دشت کرد
فرخی طلای دوم را ضرب کرد
خوش‌روش در تکواندو برنزی شد
اسماعیلی چراغ اول را روشن کرد
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران
سارا شفیعی در رقابت‌های ووشو قهرمان شد/ دوازدهمین طلا برای کاروان ایران
دومین طلای تکواندو را مرادیان صید کرد
صعود ایران به رده پنجم جدول مدالی در عربستان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
۳ فایده طلایی آب انار برای سلامت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۱ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۷ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۵۷ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005ctk
tabnak.ir/005ctk