ساروی سومین طلایی کشتی فرنگی ایران شد

هادی ساروی، فرنگی کار وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان باز هم برای کشورمان افتخارآفرینی کرد و به مدال طلا دست یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در فینال مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، فرنگی کار وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان توانست به مدال طلا دست یابد.

هادی ساروی در وقت اول این مسابقه با فشار مضاعف داوران را مجبور کرد که اخطار اول را به احمدیف از آذربایجان بدهند. با نشست کشتی‌گیر آذربایجان در خاک یک بارانداز اجرا کرد و سه بر صفر برنده شد.

در وقت دوم داوران هادی ساروی را در خاک نشاندند تا کشتی‌گیر آذربایجانی بتواند از این فرصت استفاده کند، اما زور این کشتی‌گیر آذربایجانی به ساروی نرسید. هادی بعد از بلند شدن از خاک دوبار این کشتی‌گیر را به بیرون از تشک هدایت کرد تا ۵ بر ۱ برنده این مسابقه باشد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی در دور اول با نتیجه ۷ بر ۱ رویابا فادی از الجزایر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر ابراهیم فلاتاح از عربستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.