صدور مجوز ورود VAR در لیگ برتر بانوان و لیگ آزادگان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مهدی تاج اظهار کرد: روند بهرهمندی از فناوری در رقابتهای باشگاهی باید با جدیت دنبال شود و با ارتباطات سازنده و همراهیهای فیفا، در کوتاهترین زمان ممکن مجوز استفاده از داور ویدئویی در رقابت های لیگ برتر بانوان و لیگ یک آزادگان دریافت شد.
وی افزود: بر این اساس توانایی های باشگاههای حاضر در لیگ برتر بانوان و لیگ یک بر اساس پروتکل های توسعه ای در حوزه ساختاری ورزشگاه های میزبان، الزامات و مباحث صدور مجوز حرفه ای و ملی توسط افسران و ناظران صدور مجوز و همچنین کارگروه های VAR مورد بازدید قرار خواهد گرفت و طبق برنامه ریزی از مقطع زمانی که متعاقبا اعلام خواهد شد.
رییس فدراسیون فوتبال بیان کرد: روند استفاده از کمک داور ویدیویی در این مسابقات به شکل گام به گام و پله به پله مانند الگوی رقابتهای لیگ برتر فوتبال به انجام خواهد رسید. امیدواریم این موضوع به تقویت زیرساختهای لازم ورزشگاههای برگزارکننده مسابقات هم کمک کرده و در نهایت به توسعه فوتبال کشور در سطح آقایان و خانمها در حوزههای فنی، داوری و زیرساختی بیانجامد.