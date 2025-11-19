میلی صفحه خبر لوگو بالا
صدور مجوز ورود VAR در لیگ برتر بانوان و لیگ آزادگان

به دنبال درخواست برخی باشگاه‌های کشور، مجوز بهره‌مندی از کمک داور ویدیویی در مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان و لیگ یک آزادگان از سوی فیفا صادر شد.
صدور مجوز ورود VAR در لیگ برتر بانوان و لیگ آزادگان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مهدی تاج اظهار کرد: روند بهره‌مندی از فناوری در رقابت‌های باشگاهی باید با جدیت دنبال شود و با ارتباطات سازنده و همراهی‌های فیفا، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوز استفاده از داور ویدئویی در رقابت های لیگ برتر بانوان و لیگ یک آزادگان دریافت شد.

وی افزود: بر این اساس توانایی های باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر بانوان و لیگ یک بر اساس پروتکل های توسعه ای در حوزه ساختاری ورزشگاه های میزبان، الزامات و مباحث صدور مجوز حرفه ای و ملی توسط افسران و ناظران صدور مجوز و همچنین کارگروه های VAR مورد بازدید قرار خواهد گرفت و طبق برنامه ریزی از مقطع زمانی که متعاقبا اعلام خواهد شد.

رییس فدراسیون فوتبال بیان کرد: روند استفاده از کمک داور ویدیویی در این مسابقات به شکل گام به گام و پله به پله مانند الگوی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال به انجام خواهد رسید. امیدواریم این موضوع به تقویت زیرساخت‌های لازم ورزشگاه‌های برگزارکننده مسابقات هم کمک کرده و در نهایت به توسعه فوتبال کشور در سطح آقایان و خانم‌ها در حوزه‌های فنی، داوری و زیرساختی بیانجامد.

