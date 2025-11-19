میلی صفحه خبر لوگو بالا
تونل نیایش و امیرکبیر امشب مسدود می‌شود

شرکت کنترل ترافیک شهر تهران اعلام کرد: از ساعت ۲۴ امشب تا ۵ صبح فردا، باند‌های تونل نیایش و دهانه‌های تونل امیرکبیر مسدود خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۶۳
| |
335 بازدید
تونل نیایش و امیرکبیر امشب مسدود می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طبق اعلام شرکت کنترل ترافیک شهر تهران از ساعت ۲۴ امشب تا ۵ صبح فردا، هر دو باند تونل نیایش و دهانه‌های تونل امیرکبیر مسدود خواهند بود.

برچسب ها
تونل نیایش تونل امیرکبیر انسداد تهران کنترل ترافیک مسدود تونل
