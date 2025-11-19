پدر و پسر جذاب سینمای ایران در یک قاب تازه

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0642\u0627\u0628 \u062a\u0627\u0632\u0647 \u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0648 \u062f\u0627\u0631\u0627 \u062d\u06cc\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u067e\u062f\u0631 \u0648 \u067e\u0633\u0631 \u062c\u0630\u0627\u0628 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u067e\u0634\u062a \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0634\u0628 \u0627\u0645\u062a\u062d\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0631\u062f \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u062f\u0627\u0631\u0627 \u062d\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u0633\u0631 \u0627\u0645\u06cc\u0646 \u062d\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0633\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u06f1\u06f1 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f7\u06f5 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0645\u062a\u0648\u0644\u062f \u0634\u062f.\n\u00a0