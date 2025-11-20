بهترین نوشیدنی ها برای پوست و مفاصل

آیا می دانستید رژیم غذایی شما می تواند بهترین دوست یا بدترین دشمن کلاژن باشد؟ از اسموتی های سرشار از توت گرفته تا یک لیوان شیر یا آب قلم گرم، شش نوشیدنی کلیدی وجود دارند که با تامین اسیدهای آمینه و ویتامین ث، مستقیما به ساختار پوست و مفاصل شما کمک می کنند.

کلاژن کلید طلایی جوانی است. این پروتئین شگفت انگیز، ستون فقرات پوست شماست، همان عنصری که به پوست استحکام، به موها درخشندگی و به مفاصل انعطاف می بخشد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ اما این حقیقت تلخ وجود دارد که با عبور از آستانه جوانی، کارخانه تولید کلاژن بدن کند می شود و اینجاست که نشانه های پیری زودرس نمایان می گردند.

خوشبختانه، برای راه اندازی مجدد این کارخانه نیازی به درمان های گران قیمت نیست؛ بلکه قدرت در نوشیدنی های ساده ای چون آب قلم، شیر یا آب مرکبات نهفته است که می توانند تولید طبیعی کلاژن شما را متحول سازند.

آب قلم

آب قلم یک منبع خوب کلاژن است. دلیل آن این است که کلاژن به طور طبیعی در محصولات حیوانی مانند گوشت گاو، مرغ، و ماهی وجود دارد. چه آن را از فروشگاه بخرید و چه در خانه تهیه کنید، نوشیدن یک فنجان آب قلم می تواند حدود 4 گرم کلاژن برای شما فراهم کند.

با این حال، مطالعات نشان داده اند که این میزان ممکن است بسته به نوع آب قلم (گاو، مرغ، بوقلمون یا ماهی) و روش تهیه متفاوت باشد.

شیر

محصولات لبنی، از جمله شیر، به تنهایی حاوی کلاژن نیستند، اما چون پروتئین های کامل محسوب می شوند، بدن شما می تواند از اسیدهای آمینه آنها برای تولید کلاژن استفاده کند.

مطالعات نشان داده اند که پرولین (Proline) و گلایسین (Glycine) موجود در شیر به تقویت تولید کلاژن، افزایش خاصیت ارتجاعی پوست و حمایت از مفاصل کمک می کنند.

شیر سویا

شیر سویا یک گزینه دیگر برای تولید کلاژن برای افرادی است که لبنیات مصرف نمی کنند. سویا پروتئین کامل را فراهم می کند و حاوی ایزوفلاون هایی است که برخی تحقیقات نشان می دهند ممکن است از تولید کلاژن حمایت کنند.

برخی مطالعات نشان داده اند که شیر سویا، به دلیل محتوای ایزوفلاون، کلاژن را تقویت کرده و پیری نوری صورت (پیری پوست ناشی از آسیب نور خورشید) و آبرسانی پوست را در افراد یائسه بهبود می بخشد.

آب سبزیجات

از آنجایی که سبزیجات برگ دار پر از مواد مغذی، ویتامین ث، اسیدهای آمینه و پروتئین هستند، می توانند به بدن شما در ساخت کلاژن کمک کنند. برای تقویت تولید کلی کلاژن، آبگیری سبزیجات برگ دار مانند اسفناج، کلم پیچ، و برگ چغندر سوییسی را امتحان کنید، اما به خاطر داشته باشید که فرآیند آبگیری ممکن است برخی از مواد مغذی موجود در نوشیدنی را از بین ببرد.

تحقیقات نشان می دهد که سبزیجات سبز برای به تاخیر انداختن پیری پوست و تقویت بازسازی بافت در بدن مفید هستند و آنها را به بخش کلیدی یک رژیم غذایی مغذی ضد پیری تبدیل می کنند.

آب مرکبات

ویتامین ث و محتوای آنتی اکسیدانی غنی میوه های خانواده مرکبات می تواند به تقویت تولید کلاژن کمک کند. این ویتامین نقشی محوری در ساختار کلاژن دارد؛ به همین دلیل، افرادی که با کمبود ویتامین ث مواجه هستند، اغلب در روند بهبود زخم های پوستی خود دچار مشکل می شوند.

برخی مطالعات حیوانی نشان داده اند که آب مرکبات فعالیت ضد پیری در بدن را تقویت می کند، از جمله کاهش چین و چروک و افزایش محتوای کلاژن. با این حال، تحقیقات انسانی بیشتری برای رسمی کردن این ارتباط لازم است.

برای بهره مندی از این مزیت بالقوه تقویت کننده کلاژن، سعی کنید آب پرتقال، گریپ فروت، لیمو یا آبلیمو 100 درصد طبیعی را در رژیم غذایی خود بگنجانید.

اسموتی های توت

مانند مرکبات، انواع توت ها حاوی سطوح قوی ویتامین ث هستند. تهیه اسموتی با توت فرنگی، شاه توت و تمشک گزینه خوبی برای دریافت این ویتامین و تقویت تولید کلاژن است.

برخی شواهد نشان می دهند که توت ها می توانند به بهبود زخم های پوستی کمک کرده و در صورت مصرف منظم، تشکیل کلاژن را به طور قابل توجهی تقویت کنند.

نکاتی برای حمایت از تولید کلاژن



از آنجایی که بدن با افزایش سن کلاژن کمتری تولید می کند، دریافت مواد مغذی تقویت کننده کلاژن از طریق رژیم غذایی می تواند به حمایت بهتر از سطح کلاژن در بدن کمک کند. این امر به سلامت بیشتر پوست، مو و مفاصل کمک می کند.

افزون بر این، نکات سبک زندگی زیر را در نظر بگیرید:

مکمل های پپتید کلاژن را به شکل کپسول یا پودر امتحان کنید.

یک رژیم غذایی سالم را دنبال کنید، پروتئین را در اولویت قرار دهید و از قند افزوده پرهیز کنید.

به میزان کافی خواب با کیفیت داشته باشید.

سطح استرس خود را مدیریت کنید.

از سیگار کشیدن اجتناب کنید.

مصرف الکل را محدود کنید.

از پوست خود در برابر آسیب های نور خورشید محافظت کنید.

در حالی که مکمل های کلاژن به طور کلی برای بیشتر بزرگسالان سالم بی خطر تلقی می شوند، بهتر است قبل از افزودن هر چیز جدیدی به برنامه مکمل یا رژیم غذایی خود، با پزشک مشورت کنید.