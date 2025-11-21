حمید درخشان می‌گوید قرار نیست معجزه‌ای رخ بدهد چون در این برهه کاری نکردیم که بخواهیم در جام‌جهانی آن را برداشت کنیم. او از اینکه گل نخوردن برابر تیم‌هایی چون تانزانیا و کیپ‌ورد برای کادرفنی تیم ملی دستاورد محسوب می‌شود، انتقاد کرد.

این پیشکسوت فوتبال گفت: «باید واقعیت را بپذیریم این کادرفنی شهامت ندارند بیایند عذرخواهی کنند و همیشه طلبکارانه نگاه می‌کنند، باید واقعیت را بپذیریم که آینده تلخی در پیش است.»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ مکزیک، کانادا و ایالات متحده آمریکا، فیفادی آبان را با حضور در تورنمنت چهارجانبه العین پشت سرگذاشت. تورنمنتی که علاوه بر ایران، تیم‌های مصر، ازبکستان و کیپ‌ورد هم در آن شرکت داشتند.

تیم تحت هدایت امیر قلعه نویی در دو دیدار خود در این تورنمنت که مقابل کیپ‌ورد و ازبکستان برگزار شد، نتوانست انتظارات را برآورده کند و به‌زعم تعدادی از کارشناسان، تیم ملی پیشرفت محسوسی نداشته و بسیاری از مشکلات همچنان پابرجاست. هرچند دروازه تیم ملی در این دو دیدار باز نشد که نکته مثبتی محسوب می‌شود، اما در سمت دیگر، شاگردان قلعه‌نویی در باز کردن دروازه حریفانی، چون کیپ‌ورد و ازبکستان ۱۰ نفره (دقیقه ۷۰ خوسانوف مدافع ازبک‌ها اخراج شد)، ناتوان بودند و تیم پیروز هر دو دیدار با ضربات پنالتی مشخص شد. از سویی ضربات پنالتی دیدار فینال تورنمنت برابر ازبکستان که منجر به شکست تیم ملی شد، ماجرا‌هایی داشت که حسابی حاشیه‌ساز شد.

در این شرایط، حمید درخشان معتقد است که تیم ملی از خط دروازه تا خط حمله مشکل دارد. این پیشکسوت فوتبال در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک به ارزیابی وضعیت تیم ملی بعد از تورنمنت چهارجانبه العین پرداخت.

*آقای درخشان ارزیابی شما از تورنمنت چهارجانبه العین و دو دیداری که تیم ملی جهت آماده‌سازی در راه جام جهانی داشت، چیست؟

تورنمنت به شرطی مناسب و خوب است که تیم‌های خوبی شرکت کرده باشند و در روند آماده‌سازی تیم ملی به ما کمک کنند.

*یعنی این تورنمنت به آماده‌سازی تیم ملی کمک نکرد؟

ببینید! کیپ‌ورد تیم خوبی بود، مصر و ازبکستان هم همینطور ولی سوال این است که این دیدار‌ها چه بار فنی به ما اضافه کرد؟ مثلا ازبکستان سرمربی و کادرفنی جدید استخدام کرد و الان ثمره آن را دارد می‌بیند، ولی ما چی؟

*بنابراین شما پیش از مواردی، چون بازی تدارکاتی و حضور در تورنمنت، به کادر فنی ایراد دارید؟

تیم ملی از خط دروازه تا خط حمله مشکل دارد، من معتقدم با این کادرفنی حالاحالا‌ها مشکل داریم. فقط این تورنمنت به ما کمک کرد تا عیار اصلی تیم ملی برای همگان مشخص شود که حتی دیگر نمی‌توانیم گل هم بزنیم.

*تیم ملی قبل از تورنمنت العین، در فیفادی ماه گذشته هم بازی‌های تدارکاتی داشت. درباره آنها چه نظری دارید؟

ما با چه تیم‌هایی بازی کردیم؟ تیم‌های ضعیف و رده پایین فیفا که حتی توان بردن اینها را نداریم ولی می‌آییم خیلی قوی می‌گوییم ما عالی شدیم، ما از همه چیز راضی هستیم، انتقاد نکنید از تیم ملی و حرف‌هایی شبیه اینها. فقط یک دیدار خوب با روسیه آن‌هم به دلیل روابط‌مان توانستیم برگزار کنیم که دیدیم در آن بازی چه اتفاقاتی افتاد.

*پنالتی‌های بازی با ازبکستان حواشی خاصی داشت. به نظر شما آقای قلعه‌نویی آن اتوریته لازم را از دست داده است؟

اسم کادرفنی یعنی چی و وظیفه‌اش چیست؟ یعنی کمک کنند به سرمربی. وقتی شما نمی‌توانی تصمیم بگیری که چه کسی پنالتی بزند یعنی سرمربی هیچ قدرتی ندارد و اعضای کادرفنی مانند عروسک خیمه شب بازی عمل می‌کنند! وقتی بازیکن به جای سرمربی تصمیم بگیرد که کی پنالتی بزند آن روز، روز پایان کادرفنی و سرمربی و روز مرگ فوتبال است؛ آن‌هم تصمیم برای کادرفنی‌ای بگیرید که خیلی دبدبه و کبکبه دارند.

*اگر تیم ملی این همه ایراد دارد، چرا سرمربی در نشست‌های خبری از وضعیت تیم و عملکرد بازیکنان تعریف می‌کند؟

باید واقعیت را بپذیریم این کادرفنی شهامت ندارند بیایند عذرخواهی کنند و همیشه طلبکارانه نگاه می‌کنند، باید واقعیت را بپذیریم که آینده تلخی در پیش است.

*ماشاریپوف کاپیتان تیم‌ملی ازبکستان چند روز پیش در مصاحبه‌ای گفت که ایران زمان کی‌روش قوی و ترسناک بود، اما الان دیگر ترسی از تیم ملی‌مان ندارند.

دقیقا، او بازیکن است و در واقع تحلیل‌گر فنی نیست ولی فهمید که عمق فاجعه کجاست. زمان کارلوس کی‌روش این تیم‌ها مثل حالا قدرت و توان برتری مقابل ما را نداشتند.

*شرایط تیم ملی را در جام‌جهانی چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

در جام‌جهانی قرار نیست معجزه رخ دهد. ما اینجا در این برهه کاری نکردیم که بخواهیم در جام‌جهانی آن را برداشت کنیم. وقتی نتوانیم مشکلات را برطرف کنیم، قرار است در جام‌جهانی چه اتفاقی رخ بدهد؟ حتما قرار است مثل الان که صعود به جام‌جهانی دستاورد است، اگر یک درصد از مرحله گروهی جام‌جهانی ۴۸ تیمی هم صعود کنیم دستاورد حساب شود. البته برای این تیم ملی معجزه رخ داد که توانستیم به جام‌جهانی صعود کنیم. به هرحال گل نخوردن از تانزانیا، کیپ‌ورد و ازبکستان هم برای دوستان دستاورد است.