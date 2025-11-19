میلی صفحه خبر لوگو بالا
از اعتراض دانشجویان تعجب کردم

در پی اعتراض تعدادی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به وضعیت غذا، سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این دانشگاه ضمن ارائه توضیحاتی اعلام کرد: ممکن است غذای دانشگاه کیفیت اعلایی نداشته باشد؛ اما استانداردهای قابل قبول را دارد.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۴۳
| |
838 بازدید

از اعتراض دانشجویان تعجب کردم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نازلی خرامان گفت: من در جریان تجمع تعدادی از دانشجویان دانشگاه در اعتراض به وضعیت غذا قرار گرفتم و موضوع را مورد بررسی قرار دادم. هیچ گونه مشکلی در وضعیت غذا وجود نداشت و دانشجویان فقط نسبت به تنوع غذایی نکاتی را داشتند و مایل به تغییر پیمانکار سلف سرویس هستند، مسئولان مربوطه در دانشگاه نیز در جریان اعتراض دانشجویان قرار گرفته‌اند و اعلام کردند درخواست آنها را مورد بررسی قرار خواهند داد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت کیفیت غذای دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: کیفیت یکی از شاخص‌های غذای دانشجویان است. اما دانشجویان نسبت به این موضوع نیز اعتراض داشتند. اما نکته این است که بدنه کارمندی دانشگاه نیز از همان غذای دانشجویی استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به مصرف وعده‌های غذایی دانشگاه در هر روز گفت: اگر چه مدعی نیستم این غذا استاندارد فوق العاده‌ای دارد ولی اینگونه هم نیست که این غذا قابل مصرف هم نباشد.

سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید بهشتی افزود: ممکن است دانشجویان نسبت به مسائل مختلف اعتراضاتی داشته باشند. نمی‌توان این حق را از آنها سلب کرد؛ بنابراین حرف آنها به گوش مسئولان دانشگاه رسید و قرار شد بررسی کنند اگر شرایط برآورد شدن مطالبات وجود داشته باشد، به این مطالبات ترتیب اثر داده خواهد شد.

خرامان همچنین خاطر نشان کرد: به عنوان مثال ممکن است کباب دانشگاه شهید بهشتی کیفیت اعلایی نداشته باشد، اما استاندارد‌های قابل قبول را دارد. طی دو ماه و نیم حضورم در این دانشگاه کیفیت غذا را تایید می‌کنم.

وی افزود: دانشجویان تحت هر شرایطی نظر و دیدگاه خود را دارند برخی از آنها به کیفیت، برخی به طبخ و برخی نیز نسبت به پیمانکار اعتراضاتی دارند. گاهی نیز شیطنت‌های دانشجویی در این زمینه وجود دارد. اما وظیفه دانشگاه شنیدن این صداهاست.

سرپرست اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید بهشتی گفت: من امروز از غذای امروز دانشجویان استفاده کردم وقتی موضوع اعتراض دانشجویان را شنیدم تعجب کردم چرا که مشکلی در این غذا وجود نداشت. البته برخی مواقع شیطنت‌هایی صورت می‌گیرد؛ به طور مثال برای پیمانکاری رقابت وجود دارد و این اتفاقات رقم می‌خورد؛ بنابراین باید با دید بازتری به قضایا نگاه کنیم تا واقعیت‌ها را به درستی بازتاب دهیم.

اعتراض دانشجویان غذا دانشگاه شهیدبهشتی تجمع
