واکنش نصیرپور به شایعه استعفای «عارف»

نماینده اصلاح‌طلب مجلس در واکنش به شایعه استعفای محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: مخالفین دولت ظاهرا به هر قیمتی حداکثر تلاش‌شان را برای فشار به دولت انجام می‌دهند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مجید نصیرپور در واکنش به انتشار اخباری در فضای مجازی درباره استعفای محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری همزمان با حضور او در روسیه برای شرکت در اجلاس شانگهای، گفت: ما از این اتفاقات در جمهوری اسلامی داشته‌ایم. نمونه بارزش برکناری آقای متکی از وزارت خارجه همزمان با ماموریت کاری‌اش به سنگال بود.

وی ادامه داد: بنابراین مردم ما با این پدیده اجتماعی آشنا هستند. البته وقتی یک نظام مدیریتی یکپارچه وجود داشته باشد، چنین اتفاقاتی در آن رخ نمی‌دهد.

نصیرپور در ادامه تاکید کرد: از طرف دیگر، باید از کسی که به عنوان مامور نظام جمهوری اسلامی وارد یک میدان مبارزه، چه اقتصادی، چه سیاسی و چه نظامی می‌شود، حمایت کرد و آقای عارف هم مشمول همین موضوع می‌شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی در عین حال گفت: البته آقای عارف درگیر یک مسئله‌ای هستند که به دلیل روشنگری نکردن درباره آن، به این موضوع دامن زده شده است؛ با توجه به اینکه طبق «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، محدودیت‌هایی برای انتصاب وجود دارد، سوال و ابهاماتی درباره آقای عارف و فرزند ایشان مطرح شده که اگر معاون اول رئیس جمهور روشنگری دقیق انجام می‌داد، شاید از این فضا عبور می‌کردیم.

وی ادامه داد: فراموش نکنیم که رقیب دولت، رقابت می‌کند و برای این رقابت هم از هر موضوعی استفاده می‌کند لذا باید سهم خود دولت را هم در نظر گرفت.

این نماینده مجلس توضیح داد: با توجه به اینکه تصویب قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، به قبل از حضور این عزیزان در سمت‌ها برمی‌گردد، پس باید به قانون توجه می‌شد. اگر عزیزی، فرزندش تابعیت کشور دیگری را دارد، قانون و قاعده فعلی انتصاب او را ممنوع کرده است پس آقای عارف صریح و روشن اعلام کند که آیا فرزندش تابعیت دارد یا ندارد؟

نصیرپور اضافه کرد: اگر فرزند آقای عارف تابعیت ندارد، مسئله به طور طبیعی حل شده است، اما مادامی که روشنگری نشود، این مسائل اتفاق می‌افتد؛ یک روز به اسم «خستگی»، روز دیگر به نام «تابعیت فرزند» و روز‌های بعد به عناوین دیگر.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فضاسازی برای معاون اول رئیس‌جمهور همزمان با حضورش در روسیه به عنوان نماینده کشورمان، درست است؟ گفت: وظیفه همه ما حمایت از نیرو‌های کشورمان است و هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد همان طور که همه ما در زمان جنگ ۱۲ روزه، پشت افسران نظامی ایستادیم و باید هم این کار را انجام می‌دادیم.

نماینده سراب در مجلس اضافه کرد: متأسفانه این رفتار در حوزه سیاست به‌خصوص از سوی مخالفان دولت بروز پیدا نمی‌کند. مخالفان دولت حداکثر تلاش‌شان را برای فشار به دولت انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: جریان رقیبی که به نتیجه انتخابات اعتقاد ندارد، همه تلاشش را برای سرنگونی دولتی که موفق شده و مدیریت را در اختیار گرفته، انجام می‌دهد.

نصیرپوردر پاسخ به این پرسش که آیا این تلاش به هر قیمتی انجام می‌شود، گفت: ظاهرا این کار را به هر قیمتی انجام می‌دهند.