پیمان معادی همکار آنیا تیلور جوی شد

پیمان معادی، نویسنده، بازیگر و کارگردان سینمای ایران داور جشنواره جهانی فیلم مراکش شد.
به گزارش تابناک به نقل از دنیای تصویر؛ ریاست داوران بخش مسابقه جشنواره امسال را بونگ جون هو، کارگردان فیلم «انگل» برعهده دارد و در کنار او پیمان معادی، آنیا تیلور جوی (بازیگر)، کریم عینوز (کارگردان)، جولیا دوکورنو (کارگردان برنده نخل طلا)، حکیم بالعباس (کارگردان)، جنا اورتگا (بازیگر)، سلین سونگ (کارگردان) به داوری خواهند پرداخت.

 داوران چهارده فیلم بلند اول و دوم را در بخش مسابقه ارزیابی خواهند کرد و بر «کشف استعداد‌های جدید بین‌المللی» تمرکز خواهند داشت. جایزه معتبر ستاره طلایی در مراسم اختتامیه جشنواره در تاریخ ۶ دسامبر اهدا خواهد شد.

جشنواره فیلم مراکش امسال از ۲۸ نوامبر تا ۶ دسامبر ۲۰۲۵ برگزار می‌شود.

پیمان معادی جشنواره فیلم مراکش آنیا تیلور جوی
