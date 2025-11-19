همچنین، روی پردازنده قوی برای بازی، باتری خوب و کیفیت بدنه به خاطر احتمال افتادن تاکید بیشتری داشته باشید. همراه ما باشید تا به شما بگوییم بهترین گوشی برای بچه ها کدام است. در این فهرست ما از گزینه های گران‌تر به سمت ارزان‌ترین ها رفتیم.

گوشی پوکو F7

اگر به دنبال بهترین گوشی برای بچه ها هستید، خرید پوکو F7 توصیه می‌شود. این موبایل مجهز به پردازنده Snapdragon 8s Gen 4 است که عملکرد بسیار بالایی دارد. نمایشگر ۶.۸۳ اینچی AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز تجربه لمسی خیلی روانی دارد و برای بازی یا تماشای محتوا عالی است. باتری این گوشی ظرفیت زیادی دارد (۶۵۰۰ mAh) و شارژر ۹۰ وات HyperCharge باعث می‌شود تا گوشی به سرعت شارژ شود.

قدرت سخت‌افزاری بالای پوکو F7 به این معناست که این گوشی برای بازی‌های ساده و نیمه سنگین، عملکرد خوبی خواهد داشت. باتری بزرگ باعث می‌شود در طول روز کودک بتواند از آن برای سرگرمی استفاده کند، بدون اینکه نگران خاموش شدن سریع گوشی باشد. همچنین مقاومت فیزیکی و قابلیت شارژ سریع کمک می‌کند نگرانی کمتری در مورد آسیب یا خالی شدن باتری داشته باشید.

گوشی سامسونگ A26

گوشی گلکسی A26 یکی از مدل‌های میان‌رده سامسونگ است که از نمایشگر سوپر آمولد ۶.۷ اینچی با نرخ‌ نوسازی ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد و فضای تصویری خوبی برای کودک برای تماشای ویدیوها یا بازی‌های ساده فراهم می‌کند. از نظر سخت‌افزار، این مدل با پردازنده Exynos و گزینه‌های رم ۴ تا ۸ گیگ عرضه شده است و باتری ۵ هزار میلی‌آمپرساعتی با شارژ ۲۵ وات دارد. این مشخصات برای یک گوشی مناسب کودکان بسیار مناسب است.

ویژگی‌هایی مانند مقاومت در برابر آب و گردوغبار با استاندارد IP67 نیز دارد. اگر بخواهیم به قیمت اشاره کنیم، قیمت گوشی سامسونگ A26 جزو بازه میان رده محسوب می‌شود و گزینه‌ای مقرون به صرفه به حساب می‌آید. همچنین پشتیبانی نرم‌افزاری و کیفیت ساخت بالا از دیگر ویژگی‌های این گوشی برای بچه زیر 12 سال هستند.

گوشی سامسونگ A06

گوشی گلکسی A06 یک صفحه‌ نمایش ۶.۷ اینچی از نوع LCD دارد که دقت رنگ و کیفیت خوبی را ارائه می‌دهد. این مدل مجهز به پردازنده MediaTek G85 است که به خوبی از پس بازی‌های سبک، پخش ویدیو و مرور شبکه‌های اجتماعی بر می‌آید. از طرفی، باتری ۵ هزار میلی آمپر و شارژ سریع ۲۵ وات نیز برای استفاده معمولی مناسب هستند.

دوربین عقب شامل یک سنسور ۵۰ مگاپیکسل به‌همراه یک سنسور کمکی ۲ مگاپیکسلی و دوربین جلو ۸ مگاپیکسلی است. از نظر نرم‌افزاری، سیستم عامل اندروید دارد و رابط کاربری آن برای استفاده کودکان ساده و راحت است. به‌طورکلی، این مدل از نوع بهترین گوشی برای بچه محسوب می‌شود. درحقیقت، قیمت گوشي سامسونگ در این مدل کم بوده و امکانات قابل‌قبولی دارد.

گوشی شیائومی ردمی نوت 13 پرو

گوشی Redmi Note 13 Pro یکی از مدل‌های میان‌رده‌های قدرتمند شیائومی است که به خاطر نمایشگر ۶.۶۷ اینچی OLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، بهترین گوشی برای بچه ها محسوب می‌شود. وضوح بالا، رنگ‌های زنده و توانایی نمایش روان محتوا باعث می‌شود این گوشی برای درس خواندن، تماشای ویدیو و بازی عالی باشد. این گوشی از تراشه Helio G99 Ultra بهره می‌برد که در این لیست قوی‌ترین پردازنده محسوب می‌شود که بازی‌های نیمه سنگین را به خوبی اجرا می‌کند.

از نظر دوربین، گوشی شیائومی ردمی نوت 13 پرو مجهز به حسگر قدرتمند ۲۰۰ مگاپیکسلی در پشت است که امکانات زیادی برای تمرین مهارت عکاسی برای کودک دارد. همچنین این گوشی یک باتری حدود ۵۱۰۰ mAh دارد و شارژ سریع با توان ۶۷ وات را برای استفاده روزمره ارائه می‌دهد. عملکرد این گوشی در سطح بالایی است و قیمتش هم نسبت به بقیه گزینه‌های این لیست، بیشتر است.

گوشی پوکو C75

گوشی POCO C75 یک مدل اقتصادی بسیار مناسب برای کاربردهای سبک است. این مدل مجهز به پردازنده Helio G81-Ultra، حافظه رم ۶ یا ۸ گیگ، ذخیره‌سازی ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت با کارت microSD قابل افزایش است. صفحه نمایش اندازه ۶.۸۸ اینچ با نرخ رفرش ۱۲۰ هرتز نیز دارد که برای مطالعه، تماشای ویدیو یا انجام بازی‌های ساده مناسب است. دوربین عقب آن ۵۰ مگاپیکسلی است و دوربین جلویی ۱۳ مگاپیکسل دارد.

همچنین وجود حسگر اثر انگشت و امکان قفل‌گذاری اپ‌ها به شما کمک می‌کند کنترل بیشتری روی گوشی داشته باشید و دسترسی به محتواها را محدود کنید. به‌طور‌کلی، این گوشی هم از لحاظ عملکرد و هم قیمت از مدل‌های مناسب بازار برای کودکان زیر ۱۲ سال است.

کلام آخر

زمانی که تصمیم می‌گیرید برای فرزند زیر ۱۲ سال خود گوشی بخرید، دستگاه را متناسب با نیازها، علایق و امنیت کودک خود انتخاب کنید. شما باید به اندازه موبایل، کیفیت نمایشگر، عملکرد بالا در بازی، عمر باتری و قیمت توجه کنید تا مناسب‌ترین گوشی برای بچه خود را بخرید.







