به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه امروز (چهارشنبه) گفت که روند حل بحران اوکراین هیچ پیشرفتی نداشته است. پسکوف طی نشست خبری در کاخ کرملین، گزارش ادعایی وبگاه «آکسیوس» به نقل از منابع مطلع درباره تماس مخفیانه بین واشنگتن و مسکو درباره طرحی برای پایان دادن جنگ اوکراین را رد کرد. به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، وی در اینباره توضیح داد: «در [نشست]انکوریج رایزنیهایی [برای پایان جنگ اوکراین]انجام شد. فراتر از آنچه در انکوریج مورد بحث قرار گرفت، هنوز هیچ خبر جدیدی وجود ندارد». این مقام روس ضمن اشاره به تداوم عملیات نظامی ویژه در اوکراین، اظهار داشت: «نیروهای مسلح روسیه منحصراً اهداف نظامی و شبهنظامی را در اوکراین هدف قرار میدهند». طبق این گزارش، پسکوف با بیان اینکه سامانههای پدافندی روسیه تمام موشکهای آمریکایی شلیکشده توسط اوکراین به خاک خود را رهگیری و سرنگون کرده، گفت: «نیروهای مسلح با تلاشهای کییف برای انجام حملات با استفاده از سلاحهای غربی مقابله میکنند». وی در ادامه خبر داد که «دن دریسکول» معاون وزیر جنگ آمریکا در نیروی زمینی ارتش این کشور، پس از انجام مذاکراتی در اوکراین، قصد ندارد به دیدار مقامات روسیه بیاید. به نوشته اسپوتنیک، سخنگوی کرملین در بخش دیگری از صحبتهایش، اتهامات مطرح شده علیه روسیه درمورد حادثه راهآهن در لهستان را کاملاً بیاساس توصیف کرد. پسکوف در اینباره افزود: «روابط روسیه و لهستان کاملاً رو به وخامت گذاشته است و تصمیم ورشو برای تعطیلی کنسولگری روسیه غیرمنطقی و تأسفبار است».