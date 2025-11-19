میلی صفحه خبر لوگو بالا
پزشکیان: نباید پست و مقام مبنای دریافت حقوق باشد

رئیس‌جمهور اظهار کرد: نباید پست و مقام مبنای دریافت حقوق باشد، بلکه هر کس باید به اندازه باری که از دوش مجموعه خود بر می‌دارد حقوق دریافت کند.
به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان صبح امروز -چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴- در جلسه هیأت دولت، با اشاره به اینکه بار‌ها تکرار کرده‌ام که تورم زاییده رفتار خود ماست، گفت: ساختار فربه دستگاه‌ها باعث افزایش هزینه‌های جاری می‌شوند و این افزایش هزینه‌ها یکی از دلایل جدی ایجاد کسری بودجه هستند؛ از سوی دیگر بدون توجه به منابع، توقعاتی ایجاد می‌کنیم که نتیجه آن انبوه طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام پراکنده در سراسر کشور است.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید با لحاظ دقیق منابع واقعی و قابل تحقق، اقدامات و برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشند، افزود: اگر واقعا دل‌مان برای مردم و مملکت می‌تپد، باید همه تلاش خود را برای سامان دادن به ناترازی منابع و مصارف به کار بگیریم.

رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه باید از خودمان شروع و ساختار اداری را بر اساس کارآمدی و ارتقای بهره‌وری اصلاح کنیم، تصریح کرد: باید بر مبنای مدیریت عملکردی و پرداخت بر اساس عملکرد کار را به پیش ببریم؛ نباید پست و مقام مبنای دریافت حقوق باشد، بلکه هر کس باید به اندازه باری که از دوش مجموعه خود بر می‌دارد و فایده‌ای که برای سازمان دارد، حقوق دریافت کند.

پزشکیان در واکنش به گزارشی که رئیس سازمان برنامه و بودجه از ساماندهی طرح‌های عمرانی و خدماتی در حال اجرا یا نیمه‌تمام کشور ارائه کرد، گفت: نباید هیچ پروژه جدیدی آغاز شود و پروژه‌های جاری نیز باید بر اساس ضرورت و اهمیت تکمیل و درصد پیشرفت اولویت‌بندی و به بهره‌برداری برسند.

در بخش دیگری از جلسه امروز، معاون اول رئیس جمهور گزارشی از سفر خود به روسیه و حضور در اجلاس نخست‌وزیران کشور‌های عضو شانگهای ارائه کرد.

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از سفر منطقه‌ای خود به چند کشور همسایه و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گزارشی از سفر خود به جمهوری آذربایجان ارائه کردند.

وزرای امور خارجه و کشور نیز در گزارشی، اقدامات و برنامه‌های اجرا شده در قالب دیپلماسی همسایگی و نیز برگزاری اجلاس استانداران کشور‌های حاشیه خزر را تشریح کردند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در گزارشی به تشریح پیگیری‌های انجام شده در راستای تامین تجهیزات برای مهار آتش جنگل‌های مازندران و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور نیز به تشریح اقدامات و برنامه‌های این معاونت در حوزه هوش مصنوعی برداختند.

مسعود پزشکیان حقوق پست مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه
