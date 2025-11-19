میلی صفحه خبر لوگو بالا
سپاه شبکۀ قاچاق ۸۰۰ تنی آرد را منهدم کرد

شبکه سازمان یافته قاچاق آرد در گلستان که ۸۰۰ تن آرد یارانه مردم را به صورت سازمان یافته از شبکه خارج می‌کردند به همت سربازان گمنام امام زمان شناسایی و منهدم شد.
سپاه شبکۀ قاچاق ۸۰۰ تنی آرد را منهدم کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از صدور کیفرخواست برای اعضای شبکه بزرگ قاچاق آرد یارانه‌ای خبر داد؛ شبکه‌ای که آرد سهمیه‌ای مردم را به جای تنور نانوایی‌ها، به کارخانه تولید غذای سگ و گربه منتقل می‌کرد. مهدی رزاقی‌نژاد اظهار کرد: دلالان با خرید آرد یارانه‌ای از برخی نانوایی‌ها و فروش آن به یک واحد تولید غذای حیوانات، چرخه توزیع رسمی را مختل کرده بودند. وی توضیح داد: با رصد اطلاعاتی دقیق سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه گلستان، این شبکه شناسایی شد. نانوایان متخلف با کشیدن کارت‌های صوری در دستگاه‌های کارتخوان نانوایی‌ها، آرد سهمیه‌ای را از شبکه توزیع خارج کرده و به دلالان می‌فروختند.

دادستان استان افزود: با وجود گستردگی فعالیت و پیچیدگی تخلفات، تحقیقات ظرف کمتر از یک سال تکمیل شد و برای ۳۰ نانوای متخلف، دو دلال اصلی و مالک کارخانه تولید غذای حیوانات به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی نهایی به دادگاه انقلاب گرگان ارسال شد. رزاقی‌نژاد گفت: متهمان در طول فعالیت خود بیش از ۸۰۰ تُن آرد یارانه‌ای را از نانوایی‌ها خارج و در بازار آزاد فروختند؛ اقدامی که منجر به ایجاد صف‌های طولانی و نارضایتی مردم شده بود. به گزارش فارس، گلستان طی سال‌های اخیر بار‌ها به عنوان یکی از کانون‌های تخلفات در زنجیره گندم و آرد شناخته شده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد کسری‌های قابل توجه گندم و آرد در سیلو‌های بخش خصوصی و دولتی استان، کشف قاچاق آرد یارانه‌ای و فروش خارج از شبکه، به دفعات ثبت شده است. پیش از این، پرونده‌های متعددی شامل خارج کردن میلیون‌ها کیسه آرد یارانه‌ای یا نیمه‌یارانه‌ای از نانوایی‌ها به بازار آزاد و کشف چند ده تن آرد قاچاق، در استان رسیدگی شده بود.

قاچاق آرد تخلفات گلستان سپاه یارانه
