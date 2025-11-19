کشف میدان جدید گازی در شمال شرق کشور

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ گرچه اولویت شرکت ملی گاز، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در مصرف گاز است و در حال حاضر قیمت گاز با توجه به هزینه‌های بسیار زیادی که برای تولید، برداشت و انتقال آن انجام می‌شود، پایین است و مصرف گاز به ویژه در زمستان به شدت افزایش پیدا می‌کند. به گونه‌ای که مصرف گاز به روزانه ۸۶۰ تا ۸۷۰ میلیون متر مکعب گاز یعنی سرانه برای هر نفر روزانه بیش از ۱۰ متر مکعب گاز برداشت می‌شود. در عین حال، مخازن جدید گازی در کشور کشف شده است که مایه خوشحالی و افتخار است، اما در عین حال نباید مدیریت مصرف گاز را فراموش کنیم، در یک ماه گذشته با اعلام پاک نژاد وزیر نفت، میدان گازی بزرگ پازن در جنوب غرب استان فارس و در شمال استان بوشهر کشف شد که ذخایر اثبات شده آن حداقل ۲۹ تریلیون فوت مکعب گاز بود که البته هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده است. همچنین به گفته یحیی فیضی مدیرعامل پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد در خانگیران سرخس، یک میدان گازی جدید به نام توس در ۴۰ کیلومتری میدان گازی خانگیران کشف شده است که مقدار گاز روزانه آن ۳ میلیون متر مکعب است که به گفته وی تا پایان امسال به کمک خوراک گازی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد می‌رسد و در زمستان می‌تواند به شبکه گاز شمال شرق کشور اضافه شود. فیضی همچنین گفت: پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد در خانگیران سرخس در حداکثر فصل تولید خود به ۵۸ میلیون متر مکعب در روز رسید و این گاز به شبکه شمال شرق کشور تزریق می‌شود که این گاز گازی که تولید می‌شود، در دو بخش تصفیه گاز‌های بسیار ترش انجام می‌شود.

به گفته وی، ترش‌ترین گاز یعنی کشور در خانگیران قرار دارد که با میزان یا سولفید هیدروژن بسیار زیادی در حد ۳۶۰۰ پی پی‌ام (۳.۶ درصد) وجود دارد که گاز بسیار خطرناک و بسیار سمی است، اما با تلاش مهندسان گاز ترش تصفیه شده و تبدیل به گاز شیرین یا متان می‌شود که وارد شبکه سراسری شمال شرق کشور شده و استان‌های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و گلستان را تامین می‌کند، این گاز‌ها از مخزن مزدوران در منطقه خانگیران سرخس برداشت می‌شود. به گفته فیضی، همچنین در کنار آن ذخیره سازی گاز در مخزن شوریجه ب انجام می‌شود که در ۸ ماه اول سال که هوا گرمتر است، روزانه ۱۰ میلیون متر مکعب گاز را با کمک کمپرسور‌های بسیار قوی در مخازن زیرزمینی ذخیره می‌کنیم و در زمستان و ماه‌های سرد سال که مصرف گاز در کشور بالا می‌رود، روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب از این مخزن برداشت می‌کنیم تا دچار افت فشار گاز در شمال شرق کشور نشویم. همچنین تزریق و برداشت گاز به صورت پایدار در این پالایشگاه ادامه داشته باشد. به بیان وی، از جمله کار‌های مهم تعمیرات اساسی و تامین قطعات مورد نیاز پالایشگاه و نیز مواد شیمیایی است که توسط مهندسان انجام می‌شود، نکته قابل توجه این است که برای تامین قطعات مکانیکی مورد نیاز پالایشگاه تقریباً به ۱۰۰ درصد خودکفایی یا به طور دقیق ۹ درصد خودکفایی رسیدیم و این تجهیزات مورد نیاز صنعت توسط شرکت‌های دانش بنیان و همچنین شرکت‌های مسلح در پارک‌های علم و فناوری تولید و تامین و تولید می‌شود.

فیضی همچنین گفت: یکی از کار‌های بهینه‌سازی در پالایشگاه شهید هاشمی نژاد این است که در راستای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، توانستیم طراحی توانستیم به این نقطه برسیم که مصرف آب که طبق ظرفیت طراحی آن روزانه ۴۰۰۰ متر مکعب آب باید برداشت و مصرف شود، اما با باز چرخانی و تصفیه آب، این رقم به کمتر از ۲۵۰۰ متر مکعب در روز رسیده رسیده است. مدیرعامل پالایشگاه شهید هاشمی نژاد خانگیران سرخس همچنین گفت: گاز‌هایی که به سمت فلر‌ها و مشعل‌ها می‌رفت و می‌سوخت، در گذشته علاوه بر ایجاد آلودگی محیط زیست مشعل‌های آن حتی تا سرخس پیدا بود و ۲۴ هزار متر مکعب گاز در ساعت در فلر‌ها یا مشعل‌ها می‌سوخت و دود هوا می‌شد، اما با کار‌های مهندسی که انجام دادیم، این رقم در حال حاضر به کمتر از ۷۰۰ متر مکعب رساندیم. اگر بخواهیم ملموس‌سازی کنیم که ۲۴ هزار متر مکعب گاز چقدر است، به اندازه کل مصرف گاز ۳ شهر سرخس، کاشمر و خواف است که در مشعل‌های پالایشگاه قبلاً می‌سوخت، اما الان صرفه‌جویی شده و صرف تولید محصولات جانبی از جمله گوگرد می‌شود. کار‌های بهینه‌سازی زیادی انجام شده است. مدیرعامل پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد، یک مخزن جدید به نام میدان توس در ۴۰ کیلومتری مخزن خانگیران کشف شده است که روزانه ۳ میلیون متر مکعب گاز تا پایان امسال تزریق خواهد کرد و به عنوان خوراک پالایشگاه به حساب می‌آید.

مدیرعامل فروشگاه گاز شهید هاشمی در مورد ذخیره گاز در شوریجه گفت: این ذخایر گازی کمک بسیار شایانی می‌کند که در فصل زمستان که مصرف گاز خانگی و صنایع افزایش می‌یابد، از گاز‌هایی که در طول تابستان ذخیره کردیم، روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب برداشت می‌کنیم و شبکه شمال شرق کشور پایدار می‌شود پایدار می‌ماند.