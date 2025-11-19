میلی صفحه خبر لوگو بالا
واقعیتی که به بدترین شکل ممکن برملا شد؛ فروپاشی اتحادِ متحدترین تیم تاریخ!

امیر قلعه‌نویی و تعدادی از بازیکنان همواره تاکید داشتند و می‌گفتند که یکدلی و اتحاد در تیم ملی فعلی کم‌نظیر است. اما شکست برابر ازبکستان در دیدار فینال تورنمنت چهارجانبه العین و اتفاقات پایانی این دیدار، خیلی مسائل را روشن کرد و از واقعیت ماجرا پرده برداشت.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۱۱
| |
1788 بازدید
|
۶

واقعیتی که به بدترین شکل ممکن برملا شد؛ فروپاشی اتحادِ متحدترین تیم تاریخ!

وقتی یک باخت در بازی دوستانه اینچنین جو تیم را ملتهب می‌کند و اظهارنظر‌ها و رفتار‌هایی که نشان از اختلاف و نارضایتی درون تیم است علنی می‌شود، باید نگران اوضاع تیم ملی در جام جهانی بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران یک تورنمنت انتقادبرانگیز دیگر را در راه آماده سازی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ مکزیک، کانادا و ایالات متحده آمریکا پشت سرگذاشت. تیم تحت هدایت امیر قلعه نویی تورنمنت چهارجانبه العین را هم مشابه با تورنمنت کافا با شکست برابر ازبکستان به پایان رساند با این تفاوت که این‌بار به شکلی غیرمنتظره از حواشی درون تیم رونمایی شد.
تیم ملی در حالی خود را به دیدار فینال تورنمنت چهارجانبه العین رساند که در بازی نخست موفق شد کیپ‌ورد را در ضربات پنالتی پشت سربگذارد. در سمت دیگر ازبکستان هم با عبور از مصر به دیدار فینال رسید تا تمام برنامه‌ریزی کادرفنی برای تقابل با ستاره‌هایی، چون محمد صلاح و عمر مرموش، تغییر کند و حریفی مقابل‌مان قرار بگیرد که با توجه به دیدار‌های پرتعداد پیشین و نتایجی که رقم خورده بود، پیروزی برابر آن انگیزه مضاعفی محسوب می‌شد. اما بازی ایران و ازبکستان در ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا ضربات پنالتی تیم فاتح میدان و تورنمنت را مشخص کند. این اتفاق در شرایطی افتاد که ازبکستان از دقیقه ۷۰ با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه داد. در ضربات پنالتی ازبکستان با نتیجه ۴ بر ۳ پیروز شد و به قهرمانی تورنمنت العین دست یافت.

تا اینجای ماجرا، اتفاقات و مسائل فوتبالی بود و انتظار می‌رفت شاهد تحلیل‌ها و نقد‌هایی درباره عملکرد تیم ملی باشیم، اما مواردی که در پایان بازی به وجود آمد، مسیر را تغییر داد و بر نگرانی‌ها درخصوص تیم ملی که قرار است خردادماه سال آینده در جام جهانی به میدان برود، افزود. آنچه بیش از تمام اتفاقات به چشم آمد و نظر‌ها را به خود معطوف کرد، این است که برخلاف ادعا‌های همیشگی، درون تیم همدلی واقعی وجود ندارد.

یکی از حواشی جنجال‌برانگیز به پنالتی‌های پایان دیدار مربوط می‌شود. براساس آنچه برخی منابع گزارش داده‌اند، امیر قلعه‌نویی که به شدت از پنالتی پنجم متعجب بود، ابتدا به سمت میلاد محمدی می‌رود که او مسئولیت را متوجه مهدی طارمی می‌کند و می‌گوید طارمی پنالتی را به او داده است. سرمربی تیم ملی سپس به سوی مهدی طارمی کاپیتان تیم می‌رود که پاسخ روشنی از طارمی و دلیل امتناع او از زدن پنالتی دریافت نمی‌کند. به نظر می‌رسد مهدی طارمی مسئول زدن پنالتی پنجم بوده که این بازیکن بدون مشورت با کادرفنی، پنالتی خود را به میلاد محمدی می‌دهد. پس از باخت ایران امیر قلعه‌نویی از این اتفاق و تصمیم سرخود بازیکنان بسیار عصبانی و متحیر بود. خبرنگاران حاضر در ورزشگاه هزاع بن زاید گفته‌اند که قلعه‌نویی از این اتفاقات به شدت عصبانی و خشمگین شده و با ناراحتی و پس از جواب سربالای طارمی راهی رختکن شده؛ ضمن اینکه فضای رختکن را هم پس از مسابقه ملتهب توصیف کرده‌اند.
بعد از حواشی پیش آمده، مهدی طارمی در صحبت‌هایی که قسمت‌هایی از آنها مشخص نبود خطاب به چه کسی یا چه کسانی گفته می‌شود شرایط پنالتی‌ها را شرح داد. قلعه نویی هم در واکنش به ضربات پنالتی و صحبت‌های مهدی طارمی، کنایه‌هایی تند و غیرمستقیم به کاپیتان تیمش داشت: «بهترین بازیکنان دنیا هم پنالتی خراب کرده‌اند؛ گاهی بازیکن شرایط خوبی دارد گل می‌زند و گاهی نمی‌شود. طارمی بازیکن وزنی ما است که در خرداد می‌تواند به ما کمک کند. امیدواریم در این مدت از نظر روحی و روانی در شرایط مسابقه قرار بگیرد و از این بهتر شود. انتقالی که داشت دیر بود و پیش فصل را از دست داد. کمی از نظر روحی و روانی این شرایط روی او تاثیر گذاشته است.» این در حالی است که طارمی در تشریح آنچه برای پنالتی‌های پایان بازی با ازبکستان رقم خورد، اظهارنظر‌هایی قابل توجه و بعضا عجیب داشت مبنی براینکه تعدادی از بازیکنان از زدن پنالتی سرباز زده‌اند: «۱۰ بازیکن از زدن پنالتی شانه خالی کردند و گفتند نمی‌زنیم!»

واقعیتی که به بدترین شکل ممکن برملا شد؛ فروپاشی اتحادِ متحدترین تیم تاریخ!

با تمام این اوصاف، وقتی یک باخت در بازی دوستانه اینچنین جو تیم را ملتهب می‌کند و اظهارنظر‌ها و رفتار‌هایی که نشان از اختلاف و نارضایتی درون تیم است علنی می‌شود، باید نگران اوضاع تیم ملی در جام جهانی بود. این همان تیمی است که در یکی دو سال اخیر، بار‌ها با واژه‌هایی، چون «یکدل» و «متحد» توسط قلعه‌نویی و تعدادی از شاگردانش توصیف شد.

سرمربی تیم ملی بار‌ها درباره ایجاد اتحاد و همدلی در بین ملی‌پوشان صحبت کرد. او چند ماه پس از رسیدن به نیمکت تیم ملی گفت: «مهمترین کاری که داشتیم برای تیم بوده تا مجموعه را یکدل کنیم. مجموعه یکدل موفق می‌شود. یکی از ایراد‌های تیم ملی این بود آنطور که باید و شاید یکدل نبود.»  قلعه‌نویی ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ در نشست خبری پیش از بازی با امارات، درباره ذهنیت ایران بعد از صعود به جام جهانی تاکید کرد: «خوشحالم که قول‌هایی که دادم را عمل کردم که هم نتیجه باشد و هم تغییر. این مهم را با کمترین امکانات انجام دادیم. خود من هم چند دوره تیم ملی بودم و چند تیم باشگاهی داشته‌ام. این تیم بهترین تیم تاریخ از نظر اتحاد است که بزرگان تیم خیلی زحمت می‌کشند.»

سردار آزمون جزو بازیکنانی است که پیش‌تر اظهارنظری مشابه داشته و گفته: «خیلی وقت بود که تیم ملی تا این اندازه یک‌دل نبود. خدایی دارم می‌گویم و این خیلی خوب است و به تیم کمک می‌کند.» یکبار هم شجاع خلیل زاده مدافع تیم ملی، در مورد همدلی اعضای این تیم گفت: «به نظرم یک دست‌ترین و یک‌دل‌ترین تیم ملی سال‌های اخیر را داریم و این شاخصه همیشه در تیم‌هایی که امیر قلعه‌نویی حضور داشته حاکم بوده است. مهم‌ترین موضوع در تیم ملی یک‌دلی است.»

