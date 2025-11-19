میلی صفحه خبر لوگو بالا
سلفی پربازدید کریستیانو رونالدو در کاخ سفید

فوق‌ستاره‌ی پرتغالی به همراه رئیس فیفا در مراسم شام کاخ سفید حضور یافت.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۰۶
| |
236 بازدید
سلفی پربازدید کریستیانو رونالدو در کاخ سفید

به گزارش تابناک؛ کریستیانو رونالدو، ستاره ۴۰ ساله فوتبال جهان، پس از حضور در یک ضیافت رسمی در کاخ سفید، با ثبت یک سلفی چشمگیر در کنار ایلان ماسک، جیانی اینفانتینو، جورجینا رودریگز و چند چهره برجسته سیاسی و اقتصادی، دوباره نگاه‌ها را به خود جلب کرد؛ حضوری که نخستین حضور عمومی او در ایالات متحده پس از هفت سال محسوب می‌شود.

این مراسم شام پرزرق‌وبرق به میزبانی دونالد ترامپ در واشنگتن دی‌سی و به مناسبت خوشامدگویی به محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، برگزار شد؛ مراسمی که فهرست مهمانانش شامل ثروتمندان، سیاست‌گذاران و ستاره‌های مطرح جهان بود.

رونالدو و نامزدش جورجینا رودریگز نیز بخشی از هیئت دعوت‌شده بودند. ترامپ در سخنرانی خود به این ستاره پرتغالی ادای احترام کرد و با اشاره به علاقه پسرش بارون به رونالدو، فضای صمیمانه مراسم را توصیف کرد.

دیوید ساکس، کارآفرین و سرمایه‌گذار حوزه فناوری، سه‌شنبه‌شب سلفی گروهی را منتشر کرد که توسط رونالدو گرفته شده بود. در این عکس، ایلان ماسک، دیوید ساکس، جیانی اینفانتینو، جورجینا رودریگز و هاوارد لوتنیک (وزیر بازرگانی ایالات متحده) در کنار رونالدو حضور داشتند.

بازگشت رونالدو به آمریکا پس از سال‌ها غیبت

این حضور، نخستین دیده‌شدن عمومی رونالدو در خاک آمریکا از سال ۲۰۱۷ است؛ سالی که اتهام تعرض جنسی از سوی کاترین مایورگا علیه او مطرح شد. مایورگا ادعا کرده بود که رونالدو در سال ۲۰۰۹ در لاس‌وگاس به او تعرض کرده است؛ ماجرایی که اگرچه در سال ۲۰۱۰ با توافق خارج از دادگاه بسته شد، اما سال‌ها بعد دوباره توسط او مطرح شد.

در نهایت، یک قاضی آمریکایی در سال ۲۰۲۲ این شکایت را به دلیل استناد وکیل شاکی به اسناد مسروقه رد کرد. با وجود این، رونالدو طی هفت سال گذشته در هیچ بازی یا رویداد فوتبالی در آمریکا شرکت نکرده بود. این غیبت زمانی دوباره زیر ذره‌بین قرار گرفت که پرتغال روز یکشنبه جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ - که بخش مهمی از آن در آمریکا برگزار می‌شود - را کسب کرد. همچنین تیم ملی پرتغال مارس آینده در آتلانتا مقابل تیم ملی آمریکا بازی دوستانه‌ای خواهد داشت.

برچسب ها
سلفی رونالدو کاخ سفید دونالد ترامپ محمدبن سلمان
