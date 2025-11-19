پزشکیان ۳ قانون را برای اجرا ابلاغ نمود

رئیس جمهور «قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور»، «تفسیر ماده ۲۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران» و «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» را برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش تابناک؛ دکتر مسعود پزشکیان در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور را که در جلسه چهارشنبه 23 مهر 1404 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14 آبان به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت‌های علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و حقوقی رئیس جمهور و ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین استفساریه ماده 24 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران را نیز که در جلسه چهارشنبه 23 مهر 1404 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14 آبان 1404 به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

دکتر پزشکیان قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران را نیز که در جلسه چهارشنبه 7 آبان 1404 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14 آبان به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به مجلس شورای اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ کرد.



