آیا پزشکیان با استعفای عارف موافقت خواهد کرد؟!

عارف درخواست استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرده اما پزشکیان فعلاً با این استعفا موافقت نکرده است.
آیا پزشکیان با استعفای عارف موافقت خواهد کرد؟!

یک روزنامه در گزارشی با عنوان «عارف می‌رود؟» نوشت که عارف درخواست استعفا داده اما پزشکیان هنوز نپذیرفته است.
 
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ عارف، با سابقه مدیریتی و تجربه طولانی، در سطوح اجرایی، در موقعیتی در دولت چهاردهم قرار گرفته که احساس می‌کند نقش او به عنوان معاون اول محدود شده و تصمیمات عمده بدون هماهنگی با او گرفته می‌شود.
 
وجود برخی مسائل با قائم پناه و حاجی میرزایی، بخشی از این ماجراست که موجب شده است عارف درخواست استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کند. پزشکیان فعلاً با این استعفا موافقت نکرده است.

