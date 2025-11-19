از استعفا تا عزل؛ روایت تازه از خودسوزی جوان اهوازی

علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به حوادث اخیر در خوزستان و کردستان و نحوه ورود دولت به موضوعات، گفت: در همین روز‌ها شاهد بودید که استاندار کردستان اولین فردی بود که بالای سر کارمند آسیب‌دیده شهرداری حاضر شد. در خوزستان، استاندار نقش پدر برای جوان جان‌باخته ایفا کرد. وزیر کشور شخصاً تماس گرفت، عذرخواهی کرد و مقصران عزل شدند. اینها ویژگی‌های دولت و نماد رویکرد اعتقادی ماست.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ استانداری خوزستان در ۲۱ آبان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد رضا امینی شهردار اهواز از سمت خود کناره‌گیری کرد. همچنین معاون خدمات شهری شهرداری، شهردار منطقه ۳، معاون شهرداری منطقه ۳ و مسئول اجرائیات شهرداری اهواز از سمت خود برکنار شدند. حالا معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر عزل مقصران در حوادث اخیر عملاً نشان داد ماجرای خوزستان نیز برخلاف روایت اولیه، استعفا نبود. در حالی که ابتدا اعلام شد شهردار استعفا داده، اما اکنون مشخص شده او هم در چارچوب همان رویکرد دولت عزل شده و تصمیم از سوی وزارت کشور اتخاذ شده است. شهردار اهواز در ۱۴ مهر ماه سال جاری با اشاره به طرح استیضاحش در شورای شهر گفته بود از اول گفتم یا مرگ یا تصمیم شورا عامل جدایی من از اهواز است. اما دو هفته پیش با مراجعه اجرائیات شهرداری اهواز برای اجرای حکم تخلیه اغذیه فروشی جنب پارک زیتون و در جریان درگیری میان خانواده بالدی و کارکنان شهرداری احمد بالدی فرزند جوان این خانواه اقدام به خودسوزی کرد. وی که در این حادثه دچار سوختگی ۷۰ درصدی شده بود پس از انتقال به بیمارستان طالقانی تحت درمان قرار گرفت، اما تلاش پزشکان برای نجات جان او بی‌نتیجه ماند. پس از این حادثه رئیس جمهور وزیر کشور را مأمور پیگیری کرد و کمیته ویژه وزارت کشور نیز مأمور شد تا گزارش کامل حادثه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه و نتایج آن را به مراجع قضایی ارجاع دهد.

همچنین سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، در پیامی ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار احمد بالدی، از به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های حقوقی و نظارتی استان برای پیگیری این پرونده خبر داد و بر برخورد شدید با مسببان سانحه تأکید کرد. دادستانی اهواز در اولین واکنش به این حادثه اعلام کرده بود: شهرداری منطقه ۳ بدون توجه به تاکیدات مقام قضایی و شروط تعیین شده، به صورت خودسرانه و در زمان نامناسب برای تخلیه واحد مذکور به محل مورد نظر مراجعه کرده است. پدر احمد بالدی پس از فوت فرزند جوانش خواستار اخراج امینی از اهواز شده بود.