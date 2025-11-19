میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدیرعامل بانک شهر در دیدار با مدیرعامل پتروشیمی پارس

همکاری‌ با شرکت های پتروشیمی را با نگاه خلاقانه و پاسخ‌گویی سریع به نیازها دنبال می کنیم

مدیرعامل بانک شهر در دیدار با مدیرعامل پتروشیمی پارس، بر حمایت و پشتیبانی این بانک از طرح های توسعه ای یکی از مهم ترین شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی کشور تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۹۵
| |
222 بازدید
 
همکاری‌ با شرکت های پتروشیمی را با نگاه خلاقانه و پاسخ‌گویی سریع به نیازها دنبال می کنیم
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در این دیدار که در قطب مهم انرژی کشور (عسلویه) برگزار شد، بر تعهد این بانک به حمایت از توسعه صنعت پتروشیمی و فراهم کردن زیرساخت‌های مالی لازم برای پروژه‌های کلان این صنعت تاکید کرد.
دکتر احمدی اظهار داشت: بانک شهر آماده است با ارائه خدمات نوین بانکی و تسهیلات مالی، مسیر توسعه و رشد صنعت پتروشیمی را هموار کند و نقش شریک مالی مطمئن را بیش از پیش ایفا کند.
وی با اشاره به شناخت دقیق نیازهای بانکی و ارزی فعالان صنعت پتروشیمی از سوی بانک شهر و خلق محصولات نوین بانکی برای فعلان این صنعت، گفت: با اراده‌ای مضاعف و نگاهی خلاقانه، راهکارهای نوین تأمین مالی، صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی، و گشایش اعتبارات اسنادی را به شرکت های پتروشیمی ارائه می دهیم.
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه تسریع اجرای پروژه‌های تولیدی و صادرات‌محور این صنعت با افرایش تعاملات میان شرکت های پتروشیمی و این بانک ممکن می شود، خاطرنشان ساخت: همکاری‌ بانک شهر با شرکت های پتروشیمی مبتنی بر اعتماد متقابل، شفافیت و پاسخ‌گویی سریع به نیازهای مالی مشتریان کلیدی است.
دکتر پهلوانی با تقدیر از همراهی مجموعه بانک شهر با طرح های کلان توسعه ای، بر هم افزایی هر چه بیشتر برای توسعه پایدار تولید، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزی و ریالی برای پروژه‌های کلان و تقویت زنجیره تأمین در صنعت پتروشیمی تأکید کرد.
