طلای جهانی ترمز کشید

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی، با انتظار سرمایه‌گذاران برای صورتجلسه آخرین نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو و گزارش مشاغل آمریکا، ترمز کشید و ثابت ایستاد.
طلای جهانی ترمز کشید

بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری اندکی تغییر کرد و در ۴۰۶۹ دلار و ۴۴ سنت ثابت ایستاد. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر، با ۰.۱ درصد افزایش، ۴۰۶۹ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ارزش دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح ۹ ماه و نیم گذشته، رشد خود را در برابر ین ژاپن حفظ کرد. دلار قوی‌تر، طلا را که به ارز آمریکا قیمت گذاری می‌شود، برای خریداران خارجی گران‌تر می‌کند.

داده‌های منتشرشده در روز سه‌شنبه، نشان داد آمار آمریکایی‌هایی که مزایای بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، در اواسط اکتبر به بالاترین حد خود در دو ماه گذشته رسیده و تعداد متقاضیان مزایای بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۱۸ اکتبر، به ۱.۹ میلیون نفر افزایش یافته است.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، بازارها اکنون احتمال کاهش نرخ بهره در نشست نهم و دهم دسامبر فدرال رزرو را ۴۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند که نسبت به ۴۶ درصد در سه‌شنبه، بالاتر بود، اما کمتر از ۶۷ درصد در هفته گذشته است. طلای بدون بازده معمولا در محیط نرخ بهره پایین و در شرایط عدم قطعیت اقتصادی، عملکرد خوبی دارد.

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار صورتجلسه آخرین نشست فدرال رزرو در اواخر روز جاری و گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در سپتامبر هستند که پس از به تعویق افتادن به دلیل تعطیلی اخیر دولت فدرال، پنجشنبه منتشر خواهد شد.

اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی می‌کنند که این گزارش نشان دهد که کارفرمایان در طول سپتامبر، ۵۰ هزار نفر را استخدام کرده‌اند.

بر اساس گزارش رویترز، فدرال رزرو آمریکا، ماه گذشته، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد اما جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، نسبت به کاهش مجدد نرخ بهره در سال جاری، تا حدی به دلیل کمبود داده‌ها، احتیاط کرد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت هر اونس نقره بدون تغییر ماند و در ۵۰ دلار و ۷۰ سنت ثابت ایستاد. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۵۲۹ دلار و ۹۰ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۵ درصد کاهش، ۱۳۹۳ دلار و ۷۵ سنت معامله شد.

طلا قیمت طلا اونس جهانی اونس جهانی طلا بازار جهانی طلا
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
